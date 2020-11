Xinhua Silk Road : Le centre textile chinois Keqiao donne un nouvel élan à un développement de qualité





PEKIN, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- L'exposition textile Keqiao 2020 (automne), récemment clôturée, a renforcé la confiance de l'industrie et a donné un nouvel élan à un développement de haute qualité. L'événement de trois jours a attiré quelque 46 086 visiteurs dans le « centre textile de Chine », soit une augmentation de 5,1 % par rapport à la dernière édition.

Les matériaux textiles, les tissus, les textiles d'intérieur ainsi que le design créatif ont été présentés sur 1 270 stands répartis sur une surface d'exposition de 34 000 mètres carrés au Centre international des expositions et des congrès de la ville textile de Chine à Keqiao dans le Zhejiang Shaoxing, à l'est de la Chine. Des entreprises nationales bien connues telles que Shaoxing Mulinsen, Zhejiang RGB et Sichuan Chuanmian ont présenté leurs derniers produits.

Dans l'optique d'un événement international, professionnel, axé sur le marché et l'information, l'exposition a également lancé la diffusion en direct, le lancement de produits et le jumelage d'entreprises en ligne « on cloud », attirant 51 018 acheteurs dont 15 132 acheteurs étrangers pour faciliter davantage la coopération et le commerce internationaux dans le contexte de la pandémie.

Outre l'intégration en ligne/hors ligne, l'exposition a également organisé des navettes gratuites entre le site de la convention et la « ville textile de Chine » de Keqiao, l'un des plus grands centres de distribution textile au monde, afin de mieux relier l'exposition au marché.

En plus de son statut de centre de fabrication textile national et de centre de distribution mondial, Keqiao se construit activement comme la vitrine de l'industrie textile nationale orientée vers une nouvelle voie de développement, alors que le pays accélère l'établissement d'un modèle de développement à « double circulation » qui prend le marché national comme pilier. Cela a motivé Keqiao à faire plus d'efforts pour attirer les acheteurs nationaux tout en laissant les marchés nationaux et étrangers se stimuler mutuellement.

Le thème de l'exposition, « International, mode, écologie et haut de gamme », fait écho à ce processus de repositionnement et fera progresser les améliorations de Keqiao vers un développement de haute qualité, selon les observateurs de l'industrie

D'autres succès tels que la Conférence mondiale sur le marchandisage des textiles 2020 (WTMC 2020), la Semaine de la mode Keqiao 2020, les expositions et les forums se sont tenus simultanément, générant davantage d'opportunités et d'idées pour faire avancer Keqiao.

Soutenue par le Conseil national du textile et de l'habillement de Chine, la Chambre générale de commerce de Chine et organisée par le sous-conseil du textile du Conseil chinois pour la promotion du commerce international et le comité de gestion et le centre de développement de l'industrie des expositions de Shaoxing Keqiao, l'exposition textile Keqiao de cette année, qui s'est tenue du 27 au 29 octobre, en était à sa 22e édition depuis son lancement en 1999 et a mis en oeuvre des mesures strictes de prévention et de contrôle pour atténuer les craintes d'épidémie.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/317289.html

