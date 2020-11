5 conseils pour fêter les 5 ans de l'agence en assurance de CAA-Québec





QUÉBEC, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Il y a 5 ans, CAA-Québec ouvrait les lignes de son central téléphonique. Une nouvelle agence en assurance de dommages était née. Ce n'est peut-être pas aussi excitant qu'un film d'action avec plein d'explosions, mais c'est vraiment une belle histoire. Celle de deux entreprises qui s'associent. Celle de CAA-Québec, qui est là quand ça compte.

L'assurance n'est peut-être pas le sujet de prédilection dans les 5 à 7 virtuels, mais quand même : plus on apprend, plus c'est facile. Voilà précisément notre objectif : donner un sens aux pattes de mouches des contrats, et à l'assurance en général, pour que les gens comprennent mieux les protections et les choix qui s'offrent à eux. Et ça se poursuit aujourd'hui avec 5 conseils de pro de la part de notre vice-présidente Suzanne Michaud.

Savoir combien on vaut. À combien est évaluée la maison? Et ce qu'il y a dedans? Défi : estimer l'ensemble de la valeur de ses biens et en faire l'inventaire ensuite. L'idée est la suivante : éviter de payer trop pour des protections inutiles, ou trop peu pour des protections insuffisantes.



Connaître ses besoins en assurance. En d'autres termes, quels sont les risques auxquels on est exposé? Deux locataires sur cinq n'ont même pas d'assurance. Et une auto inondée, c'est couvert? Et les tremblements de terre? À peine 3 % des gens sont couverts pour ça...



Magasiner souvent. Et mieux vaut le faire soi-même. Il faut savoir que les assureurs varient leur tarification en fonction des sinistres payés. L'assureur qui a fait la pire offre une année pourrait faire la meilleure 2 ans plus tard.



Combiner toutes ses assurances au même endroit. Les assureurs offrent des rabais à leurs clients qui prennent leurs assurances auto et habitation au même endroit. Ça peut aussi être le cas pour les assurances vie ou voyage.



Prendre soin de son dossier de crédit. Le pointage de crédit a une incidence sur les primes. Des finances en ordre permettent d'économiser sur l'assurance.



(BONUS!) Réclamer judicieusement. Il est judicieux de vérifier auprès de son assureur si ça vaut la pleine de réclamer un dommage ou de payer de sa poche. En général, compte tenu des augmentations de primes et de la franchise à payer, les réclamations de moins de 1 000 $ n'en valent pas la peine. Plus de détails et d'autres conseils ici.

« L'assurance et l'assistance routière ont le même but : aider les gens quand ils en ont réellement besoin. CAA-Québec aide et conseille ses membres en matière d'auto, d'habitation. C'était donc tout naturel de le faire aussi en assurance. »

- Suzanne Michaud, vice-présidente assurances de CAA-Québec

5 faits étonnants sur l'agence en assurance de CAA-Québec

Le Prince charmant rencontre Blanche-Neige

L'assureur derrière CAA-Québec, c'est Prysm assurances générales, une filiale d'Industrielle Alliance (IA) créée de toutes pièces pour offrir des produits d'assurance auto et habitation développés sur mesure pour la clientèle de CAA-Québec. Prysm est donc née de cette belle collaboration entre CAA-Québec et IA. Dès le départ, les affinités étaient évidentes, témoigne Suzanne Michaud, qui a tout de suite perçu les valeurs communes d'entraide et de collaboration. Même les noms de projet à l'interne étaient faits pour s'entendre : Prince charmant chez CAA-Québec et Blanche-Neige chez IA!

Une première fois à tout

Avec tous les aspects légaux et réglementaires, créer une nouvelle compagnie d'assurance de dommages (Prysm) n'est ni fréquent, ni simple, ni expliqué dans un quelconque manuel d'instructions. Cette situation ne s'était pas vue au Québec depuis des décennies! Mais grâce au soutien de l'Autorité des marchés financiers, la création s'est faite de façon efficace.

Une agence née dans un bunker... en quelques mois

Les locaux où les employés des deux entreprises étaient réunis avaient l'air d'un bunker, se souvient Mme Michaud. Ils y travaillaient néanmoins jusqu'à des heures impossibles. La nouvelle compagnie a été mise sur pied en moins d'un an. Le petit groupe devait s'occuper de tout, y compris le design des locaux actuels sur Grande-Allée, à Québec. Suzanne Michaud est encore très fière d'avoir pensé à ajouter une entrée d'eau pour la machine à café...

Une croissance remarquable

La valeur des primes en vigueur chez CAA-Québec est maintenant comparable à celle de certains grands joueurs, alors qu'il y a 5 ans, il y avait un total de zéro nom sur la liste de clients.

Des emplois et des employés en or

L'arrivée de l'assurance de dommages comme secteur d'affaires a demandé un apprentissage à vitesse grand V chez CAA-Québec, en plus d'une collaboration exceptionnelle des employés pour faire connaître les produits et gagner la confiance des membres. En 5 ans, CAA-Québec est passé d'une dizaine d'agents lors de son lancement à une soixantaine. Il s'agit d'emplois bien rémunérés avec des avantages sociaux intéressants et une formation payée et reconnue dans toute l'industrie.

