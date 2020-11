/R E P R I S E -- Avis aux médias - Première québécoise - Invitation au dévoilement de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones/





MONTRÉAL, le 3 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite les médias au dévoilement de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025, qui marque un point tournant dans les relations de Montréal avec la population autochtone.

La rencontre virtuelle aura lieu en présence du chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, la cheffe mohawk, Gina Deer, du directeur général de Montréal Autochtone et président du Regroupement des centres d'amitiés autochtones du Québec, Philippe Meilleur et de la commissaire aux relations avec les Peuples autochtones, Marie-Ève L. Bordeleau.

Date : Mercredi, 4 novembre 2020



Heure : 11 h

Pour assister à la rencontre de presse et à la période de questions réservée aux médias via l'application Zoom, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://psav.zoom.us/j/93622144160?pwd=Rm9lWHhsaWozMGpVN2lFYk55TVRYdz09

Le lien sera fonctionnel à partir de 10 h 45. Après avoir rejoint le rendez-vous virtuel, il sera important de vous identifier en inscrivant votre prénom et nom, le nom de votre média et votre titre. Nous communiquerons avec vous par écrit pour vous transmettre la Stratégie de réconciliation et le communiqué de presse avant le début de l'événement.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 4 novembre 2020 à 07:00 et diffusé par :