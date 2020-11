Entersekt accueille Nicolas Huss dans son conseil d'administration





Entersekt, un leader de l'authentification et de l'identité d'appareils, a annoncé aujourd'hui la nomination de Nicolas Huss à son conseil d'administration.

Au cours de ses vingt années d'activité dans les services financiers et les paiements, M. Huss s'est forgé une solide réputation pour l'acuité organisationnelle combinée à une vision stratégique, réorientant les organisations et les propulsant vers le succès.

Il occupait dernièrement le poste de PDG d'Ingenico Group, un leader mondial des paiements fluides. On lui attribue la redynamisation de l'entreprise basée à Paris durant les deux années où elle a été sous sa direction, ainsi que la réalisation de la fusion avec Wordline en octobre 2020, qui a conduit à la création du quatrième plus important fournisseur de services de paiement au monde, et le plus important en Europe.

Avant de rejoindre Ingenico, M. Huss a dirigé Visa Europe, période pendant laquelle la société a été rachetée par Visa Inc., il a ensuite été nommé au comité exécutif de cette dernière.

« Le conseil et moi-même sommes ravis que M. Huss se joigne à nous », a déclaré Schalk Nolte, PDG d'Entersekt « Son expérience dans la création d'entreprises qui réussissent, et prêtes pour l'avenir, nous met en excellente position pour apprendre en tant qu'équipe de direction et pour grandir en tant qu'entreprise. Je suis convaincu que sa contribution au niveau du conseil contribuera à favoriser notre développement à l'international. »

M. Huss a ajouté : « Le domaine des services financiers vit actuellement une époque passionnante. La COVID-19 modifie la manière dont les consommateurs réalisent leurs opérations bancaires et leurs achats, et il existe un vrai potentiel pour les vendeurs offrant une alternative éprouvée aux pratiques habituelles. L'accent mis par Entersekt sur la sécurité de pointe, conjointement à d'excellentes expériences utilisateur numériques, remplit tous les critères. Je suis ravi de rejoindre son conseil d'administration exemplaire pour contribuer à créer de la valeur, aussi bien pour les actionnaires que pour les clients. »

En plus d'Entersekt, M. Huss siège au conseil d'administration d'Amadeus IT Group, un éditeur de logiciels espagnol de premier plan pour le secteur des voyages. Il préside également son comité d'audit.

À propos d'Entersekt

Entersekt est l'un des principaux fournisseurs de puissants logiciels d'identité d'appareils et d'authentification de clients. Des établissements financiers et autres grandes entreprises du monde entier font confiance à sa technologie multi-brevetée pour communiquer en toute sécurité avec leurs clients, les protéger contre la fraude et leur proposer de nouvelles expériences pratiques quel que soit le canal ou l'appareil utilisé. Ils ont reconnu à maintes reprises la capacité de la plateforme sécurisée d'Entersekt à favoriser l'adoption, à renforcer l'engagement et à offrir des opportunités de croissance, tout en leur permettant de respecter leurs obligations de conformité en toute confiance.

