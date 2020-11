Célébration 2021 : Une abondance de lots et des nouveautés excitantes à découvrir dans le confort de son foyer





MONTRÉAL, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Disponible depuis le 2 novembre dans tous les points de vente de Loto-Québec, Célébration, une loterie adorée des Québécois, promet une excitante 32e édition avec des lots encore plus généreux et un événement télévisé riche en rebondissements!

Une première : les finalistes vivront l'événement Célébration 2021 dans le confort de leur foyer

La sécurité et le plaisir demeurent au coeur des priorités de Loto-Québec. Ainsi, cette année, l'événement se déroulera dans une formule virtuelle et interactive. Les finalistes de partout au Québec pourront vivre l'excitation et la fébrilité des tirages télévisés dans le confort de leur foyer. L'ambiance festive se fera sentir partout!

Et comme le veut la tradition, les participants auront droit à de petites attentions et des surprises, à domicile cette fois, tout au long de la fin de semaine précédant l'événement.

De généreux lots à remporter

Loto-Québec va encore plus loin cette année pour offrir une multitude de lots épatants lors de l'événement télévisé du 10 janvier 2021. Les détenteurs de billets Célébration à la maison pourraient remporter :

1 gros lot de 5 000 000 $;

5 lots de 1 000 000 $;

30 BMW i3 électriques d'une valeur de 65 000 $ chacune;

50 escapades au Québec d'une valeur de 5 000 $ chacune.

L'esprit Célébration sera à son comble alors qu'un des participants à la télé deviendra millionnaire! Les autres finalistes se partageront des lots allant jusqu'à 100 000 $.

L'événement Célébration 2021 diffusé le 10 janvier

Le concept original de l'événement Célébration 2021, qui sera diffusé à TVA, et les talents québécois qui s'y produiront seront dévoilés prochainement. Ce spectacle rempli de surprises, bien que présenté pour une première fois sans public, promet d'être des plus divertissants.

À propos de Célébration

Célébration est un classique du temps des fêtes depuis 32 ans. Cette loterie adorée des Québécois se démarque par l'abondance de ses lots et par son événement télévisé, lors duquel de grands artistes offrent des numéros de variétés dans un décor grandiose et un lot d'un million de dollars est remis en direct. Depuis 1989, Célébration a permis au public de voir des prestations de plus de 240 artistes de renom.

