Un nouveau rapport de la Global State of Tobacco Harm Reduction révèle que, sur 100 fumeurs dans le monde, seulement neuf utilisateurs de produits du tabac utilisent des produits nicotiniques plus sûrs - les experts soutiennent que la lutte mondiale contre le tabagisme doit se concentrer sur une réduction des méfaits pour sauver des vies





LONDRES, 4e de novembre, 2020 /PRNewswire/ -- Le rapport Burning Issues:The Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR) 2020, publié par l'agence britannique de santé publique Knowledge Action Change (KAC) démontre qu'il est urgent d'intensifier la réduction des méfaits du tabac et, par conséquent, d'encourager les fumeurs de passer à des produits nicotiniques plus sûrs, ce qui permettrait d'éliminer la fumée qui provoque décès et maladies.

Pour la première fois dans le monde, le rapport révèle qu'environ 98 millions de personnes utilisent ces produits à l'échelle mondiale : aux États-Unis, on compte 68 millions de vapoteurs, 20 millions de consommateurs de produits du tabac chauffé et 10 millions d'utilisateurs de snus sans fumée ou pasteurisé, pris par voie orale ? ce qui témoigne de l'importance de la demande de solutions alternatives plus sûres.

Cependant, ces chiffres sont éclipsés par le total mondial de 1,1 milliard de fumeurs, chiffre qui est resté inchangé pendant deux décennies malgré les milliards dépensés dans la lutte antitabac. Chaque année, huit millions de personnes meurent de maladies liées au tabagisme.

Lors du lancement en ligne en libre accès d'aujourd'hui, co-hébergé avec l'ONG THR Malawi, basée à Lilongwe, les auteurs du rapport montrent que l'accès à des produits à base de nicotine plus sûrs et leur adoption restent largement un privilège réservé aux pays à revenu plus élevé, alors que 80 % des fumeurs dans le monde vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, mal équipés pour mettre en oeuvre la lutte antitabac ou traiter les maladies liées au tabagisme.

Le rapport révèle comment la politique de lutte contre le tabagisme de l'OMS est influencée par les milliards de dollars de fondations américaines faisant campagne contre la réduction des méfaits du tabac, tandis que la désinformation décourage les fumeurs de passer à des produits plus sûrs.

Les ressources cartographiques de données en direct de la GSTHR, présentées en même temps que Burning Issues, démontrent que les produits de nicotine plus sûrs sont interdits ou laissés dangereusement non réglementés dans de nombreux pays, tandis que le tabac combustible mortel est interdit uniquement au Bhoutan.

Le professeur émérite de l'Imperial College de Londres et directeur du KAC, le professeur Gerry Stimson, affirme que 1,1 milliard de fumeurs méritent mieux. « Intégrée à la lutte antitabac, la réduction des méfaits pourrait changer la donne dans la lutte contre les maladies non transmissibles », a-t-il déclaré. « Les responsables des politiques mondiales de lutte contre le tabagisme doivent écouter les consommateurs et mettre en oeuvre des politiques qui mettent véritablement l'accent sur la réduction des décès liés au tabagisme par tous les moyens disponibles. »

Harry Shapiro, rédacteur en chef de Burning Issues, est sur la même ligne. « La réduction des méfaits du tabac pourrait et devrait devenir un véritable succès de santé publique dirigé par les consommateurs. Au lieu de cela, nous assistons au début d'une guerre contre la nicotine. »

Conférencier invité au lancement d'aujourd'hui, le professeur David Nutt, fondateur de DrugScience, soutient que le rejet de la possibilité de réduction des méfaits du tabac « est peut-être le pire exemple de déni scientifique depuis que l'Église catholique a interdit les oeuvres de Copernic en 1616 ».

Communiqué de presse complet | Rapport | Assister au lancement

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/1325629/KAC_Infographic.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1325630/Knowledge_Action_Change.pdf

Communiqué envoyé le 4 novembre 2020 à 01:00 et diffusé par :