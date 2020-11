Le serveur EP100 de Wiwynn présent à la deuxième Plugfest mondiale O-RAN ALLIANCE avec Radisys





Wiwynn (TWSE: 6669), un fournisseur innovant d'infrastructures informatiques en nuage, a annoncé aujourd'hui avoir passé avec succès le test de la deuxième Plugfest mondiale O-RAN ALLIANCE. En collaboration de Radisys, le leader mondial des solutions ouvertes 5G, la plate-forme serveur Wiwynn® EP100 fonctionne en tant que O-DU (unité distribuée O-RAN) et O-CU (unité centrale O-RAN) dans le réseau d'accès radio (RAN, pour radio access network), ce qui satisfera la demande des opérateurs mobiles en architecture 5G open RAN.

À l'ère de la 5G, les opérateurs mobiles et les fournisseurs se sont regroupés au sein de l'O-RAN ALLIANCE pour faciliter la transformation de l'open RAN. Afin de rendre le réseau 5G évolutif, flexible, fiable et agile, ces nouveaux réseaux désagrégés et virtualisés sont basés sur des logiciels open source et du matériel boîte blanche. Pour l'écosystème open RAN, la vérification, les tests et l'intégration sont essentiels au développement de solutions qui puissent être commercialisées. La branche européenne de la deuxième Plugfest mondiale O-RAN, accueillie par les opérateurs de télécoms de niveau 1 (l'O-RAN ALLIANCE), et le Projet d'infrastructure télécoms (TIP, pour Telecom Infra Project), accélère le développement de l'interopérabilité au sein de l'écosystème.

«Nous sommes ravis de travailler avec Radisys afin que le serveur EP100 de Wiwynn fonctionne en tant que O-DU et O-CU au service de l'architecture open RAN, a déclaré Steven Lu, vice-président Développement de produit de Wiwynn. Lors de la deuxième Plugfest mondiale O-RAN, l'EP100 de Wiwynn a été testé par le laboratoire de Deutsche Telekom à Berlin. Nous sommes fermement résolus à poursuivre notre engagement avec la communauté et à démontrer l'intérêt de l'EP100 pour l'architecture O-RAN dans le contexte d'un marché en plein essor.»

Robuste, hautement évolutif et riche en fonctionnalités, le logiciel Radisys O-DU/O-CU prend en charge les modes de fonctionnement 5G NR SA et NSA. Radisys fournit également des fonctions de réseau central 5G telles que définies par le projet 3GPP. Il est conforme aux normes 3GPP Version 15 et aux normes O-RAN et une feuille de route solide d'évolution vers la Version 16 est prévue.

Plate-forme OpenEDGE d'inspiration OCP, le serveur Wiwynn® EP100 est un système de pointe 3U énergétiquement optimisé d'une épaisseur de 430mm. Sa configuration comprend cinq traîneaux de serveur 1U demi-largeur à socket unique. Chaque traîneau prend en charge une carte accélératrice PCIe Gen3 x16 FHHL. Grâce à l'intégration du logiciel de pointe de Radisys, l'EP100 sert de DU et de CU dans une architecture de réseau 5G ouverte désagrégée. Cette configuration permet de faire évoluer la capacité du réseau de manière flexible pour répondre à la croissance de l'utilisation et du trafic clients.

Cliquer ici pour en savoir plus sur les solutions vRAN de Wiwynns.

À propos de Wiwynn

Wiwynn est un fournisseur innovant d'infrastructure informatique en nuage de produits informatiques et de stockage de haute qualité, ainsi que de solutions de rack pour les principaux centres de données. Nous investissons agressivement dans les technologies de nouvelle génération pour optimiser la charge de travail et le meilleur TCO (Total Cost of Ownership). En tant que fournisseur de solutions OCP (Open Compute Project) et membre Platinum, Wiwynn participe activement à la conception de systèmes informatiques et de stockage avancés tout en mettant constamment en oeuvre les avantages de l'OCP dans les centres de données traditionnels.

Pour plus d'informations, visiter le site internet de Wiwynn ou envoyer un message à l'adresse:sales@wiwynn.com

Suivez Wiwynn sur Facebook et Linkedin pour prendre connaissance des dernières nouvelles et des tendances du marché.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 3 novembre 2020 à 21:00 et diffusé par :