Lenovo enregistre des résultats record propulsés par la solide croissance de tous les groupes d'activités au 2e trimestre





Lenovo Group (HKSE : 992) (PINK SHEETS : LNVGY) a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires record de 14,5 milliards USD pour le deuxième trimestre, en hausse de 7 % en glissement annuel, avec une solide croissance pour toutes les activités. Le bénéfice a affiché une croissance encore plus solide, avec un résultat comptable avant impôts record de 470 millions USD, en hausse de 52 % comparé au trimestre correspondant de l'année précédente, tandis que le bénéfice net a également augmenté de 53 % en glissement annuel pour atteindre le chiffre record de 310 millions USD. Outres ses résultats trimestriels record, la robustesse et la durabilité financière de Lenovo ont été également confirmées par les solides notations de catégorie d'investissement inaugurales de Moody's, Standard & Poor's and Fitch, et le succès d'une offre de billets internationaux.

Le bénéfice de base par action était de 2,59 cents US au deuxième trimestre, soit 20,08 cents HK. Le conseil d'administration de Lenovo a déclaré un dividende provisoire de 6,6 cents HK par action.

« Nos résultats record ce trimestre reflètent notre engagement continu à répondre aux besoins de l'économie en croissance rapide du travail, de l'apprentissage et des loisirs à domicile. Toutes nos activités principales ont enregistré une croissance en glissement annuel, tandis que notre chiffre d'affaires du segment Software and Services a atteint un nouveau record », a déclaré Yuanqing Yang, président et PDG de Lenovo. « Alors que le monde continue de s'adapter à la 'nouvelle norme', nous sommes confiants dans le potentiel de croissance à long terme des appareils et de l'infrastructure cloud. Nous continuerons de tirer parti de nos compétences clés d'excellence opérationnelle et de notre empreinte mondiale/locale, tout en accélérant notre transformation axée sur les services pour mieux saisir les opportunités et générer une croissance durable. »

Perspectives commerciales

2020 continue d'être une année dans laquelle de multiples facteurs industriels impactent sur l'offre et sur la fabrication, y compris les incertitudes géopolitiques actuelles, la pandémie mondiale de COVID-19 et les pénuries d'approvisionnement en composants à l'échelle du secteur attribuables à une forte demande. Les perspectives de Lenovo sont toutefois positives pour la seconde moitié de l'année, avec la nouvelle norme mondiale de travail, d'apprentissage et de loisirs à domicile qui détermine les tendances de croissance à long terme au niveau de la demande en appareils et des exigences en matière de cloud/infrastructure. Le Groupe s'attend en particulier à ce que le marché total des PC affiche une croissance nettement supérieure aux prévisions actuelles des analystes pour se rapprocher de 300 millions d'unités au cours de l'année civile 2020, soit environ 25 millions de plus que le marché total disponible l'année dernière.

Vue d'ensemble des groupes d'activités

Intelligent Devices Group (IDG) de Lenovo continue de dominer la croissance du Groupe avec le plus gros chiffre d'affaires jamais réalisé pour le PC and Smart Devices Group (PCSD) de 11,5 milliards USD, en hausse de 8 % en glissement annuel. Il a déclaré un résultat comptable record de 723 millions USD, en hausse de 18 % en glissement annuel, et maintenu une marge bénéficiaire leader du secteur de 6,3 %. La capacité opérationnelle de Lenovo, sa réponse rapide à la tendance du travail et de l'apprentissage à domicile, et sa focalisation sur les segments à forte croissance et haut de gamme ont entraîné une performance trimestrielle record. Lenovo est en tête du marché PC mondial avec une part de marché numéro un de 23,6 %.

La deuxième unité commerciale d'IDG, le Mobile Business Group (MBG), a enregistré une croissance de 39 % de son chiffre d'affaires d'un trimestre à l'autre et a retrouvé sa croissance en glissement annuel, continuant d'afficher un solide rétablissement de l'impact de COVID-19. La croissance sur les marchés bastions de la société en Amérique latine et en Amérique du Nord s'est encore renforcée, tandis que la croissance s'est accélérée en Europe et en Asie-Pacifique. Le trimestre a également enregistré des jalons clés en matière d'innovation avec le lancement du smartphone pliable razr 5G et le premier téléphone de jeu dédié de la société sous la marque Lenovo Legion. L'entreprise continuera de tirer parti de son solide portefeuille de produits et de l'innovation 5G pour afficher une croissance rentable à l'avenir.

Le Data Center Group (DCG) a affiché une croissance continue. Le chiffre d'affaires a augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 1,48 milliard USD avec une rentabilité améliorée Le segment Cloud Service Provider a poursuivi sa croissance, le chiffre d'affaires augmentant de 34 % en glissement annuel, avec une solide croissance dans toutes les régions. Ce résultat repose sur l'investissement soutenu de Lenovo dans la conception et la fabrication en interne qui a permis de remporter une victoire majeure dans la conception des cartes mères et des systèmes. Le chiffre d'affaires du segment Enterprise and SMB était quasiment inchangé en glissement annuel mais a surperformé les prévisions du marché de 3 points. Il a enregistré une croissance à double chiffre dans toute l'activité en Infrastructure définie par logiciel (22 %), Stockage (15 %), Logiciel (47 %) et Services (11 %). Le partenariat avec SAP récemment annoncé par Lenovo est un autre domaine de croissance pour le segment. L'Infrastructure-as-a-Service TruScale de Lenovo, combinée à SAP HANA Enterprise Cloud, permet aux clients de garder leur données sensibles sur site de manière sécurisée, avec la flexibilité d'un modèle de consommation « paiement à l'usage ».

Intelligent Transformation de Lenovo a enregistré une solide dynamique au 2e trimestre, avec une croissance à double chiffre dans tous ses segments. Les résultats confirment son importance en tant que catalyste de croissance à long terme pour le Groupe. Le segment Smart Internet of Things a enregistré une solide croissance de plus de 36 % en glissement annuel, tandis que le chiffre d'affaires* Smart Infrastructure (21 %) et Smart Verticals (72 %) a réalisé une forte croissance à double chiffre. Le segment Software and Services a progressé de 39 % en glissement annuel pour atteindre un nouveau record de 1,2 milliard USD*, représentant aujourd'hui plus de 8,5 % du chiffre d'affaires du Groupe, alors même que le chiffre d'affaires total du Groupe augmente. Les segments Attached Service et Software, Managed Service and Solutions de Lenovo ont également enregistré une croissance rapide et le chiffre d'affaires du cybercommerce a progressé de plus de 40 % en glissement annuel.

* revenus facturés

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une société figurant au classement Fortune Global 500 qui pèse 50 milliards USD, emploie 63 000 personnes, et exerce ses activités dans 180 marchés du monde. Focalisés sur une vision audacieuse qui est de fournir une technologie plus intelligente à tous, nous développons des technologies transformatrices qui créent une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable. En concevant et construisant le portefeuille le plus complet d'infrastructures et d'appareils intelligents au monde, nous avons également pris la tête d'une Transformation Intelligente, dont l'objectif est de créer de meilleures expériences et opportunités pour des millions de clients à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.com, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Weibo et lisez nos dernières nouvelles via notre StoryHub.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 3 novembre 2020 à 20:05 et diffusé par :