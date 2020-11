Tanla enregistre le meilleur trimestre de son histoire grâce aux revenus des CPaaS et du numérique





HYDERABAD, Inde, 2 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Tanla Platforms Limited (NSE : TANLA) (BSE : 532790), premier fournisseur de CPaaS, a annoncé aujourd'hui les résultats du trimestre clos le 30 septembre 2020 par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent

Les recettes étaient de ?583,2 Crores et ont augmenté de 20 %

L'EBITDA était de ?97,5 Cr et a augmenté de 210 %

Le PAT était de ?81,5 Cr et a augmenté de 273 %

Le BPA était de ?5,85 et a augmenté de 279 %

Le rendement des capitaux propres (RCP) de 47,5 % et augmentation de 177 %

La conversion de l'EBITDA en espèces est restée solide à 82 %

« Je suis ravi d'annoncer que les recettes, l'EBITDA et le BPA du deuxième trimestre de l'année fiscale 21 sont les plus élevés jamais enregistrés. Notre position pionnière et dominante sur le marché du CPaaS, dans cette phase cathartique du numérique, a alimenté la hausse des revenus », a commenté Uday Reddy, PDG de Tanla.

Uday Reddy a ajouté : « À l'avenir, notre concentration et nos investissements inébranlables sur les plates-formes et les produits, la marque, la réussite des clients et le talent, seront les moteurs de la croissance future. »

Faits marquants dans le monde des affaires

89 203 entreprises 6 339 télévendeurs sont enregistrés sur la plate-forme DLT.

Au cours du premier mois de mise en service commercial, en septembre 2020, le Trubloq de Tanla a traité 70 % du trafic DLT total, soit 35 milliards de dollars.

83 nouvelles opportunités de clients dans les principaux secteurs verticaux (banques, services financiers, commerce électronique, jeux, OTT, etc.), y compris des marques établies et des start-ups à fort potentiel, ont été signées au cours du deuxième trimestre de l'année fiscale 21, avec un revenu annuel potentiel d'environ 76 Cr

Le capital social libéré de Tanla était de 13 60 36 450 actions de ?1/ chacune au 30 septembre 2020 après un rachat de 1 66 92 752 actions de Re.1 chacune et l'attribution de 4 71 645 actions de Re.1 chacune dans le cadre du plan d'achat d'actions pour les employés, 2016.

La société a versé un acompte sur dividende de Re.1 par action aux actionnaires à la date d'enregistrement du 18 septembre 2020, soit un total de ?13 57 87 600/-.

Soutien pendant la COVID-19

Pendant ces périodes difficiles, nous nous sommes attachés à assurer la sécurité de nos employés ; nous les avons encouragés à travailler depuis leur domicile et à minimiser les interactions dans les lieux publics en leur fournissant l'infrastructure nécessaire et un fonds Covid pour les aider à répondre aux besoins médicaux pour eux-mêmes et leur famille proche. Nous avons également réussi à fournir l'assistance requise à nos clients et partenaires et nous nous sommes assurés qu'ils réussissaient à fournir leur meilleur travail lorsqu'ils opéraient à distance.

À propos de Tanla

Tanla est une entreprise basée à Hyderabad, en Inde, créée en 1999. Il s'agit du plus grand fournisseur de CPaaS, qui traite plus de 250 milliards de communications d'affaires par an, avec une part de marché d'environ 70 %. Tanla innove dans la façon dont le monde communique, en élevant continuellement la barre grâce à la rapidité, la facilité et la simplicité des solutions de communication dans le cloud, en adoptant des technologies de pointe comme la chaîne de blocs, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour répondre aux besoins d'une clientèle diversifiée, des entreprises aux transporteurs, quelle que soit leur situation géographique. Tanla travaille avec tous les principaux opérateurs de télécommunications en Inde pour créer le premier réseau de chaînes groupées de télécommunications en Inde. Tanla est une société anonyme cotée sur les principales places boursières indiennes (NSE : TANLA) (BSE : 532790)

Avertissements

Ce communiqué peut contenir des « déclarations prévisionnelles » basées sur nos attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles concernant Tanla Platforms Limited (la « société »), notre secteur, les conditions économiques des marchés sur lesquels nous opérons et certains autres sujets. Ces déclarations comprennent, entre autres, les discussions sur notre stratégie commerciale et nos attentes concernant notre position sur le marché, nos opérations futures, nos marges, notre rentabilité, nos liquidités et nos ressources en capital. Ces déclarations sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs et dépendent d'événements et de circonstances futurs. Ces déclarations ne garantissent pas les résultats ou les développements futurs et les résultats ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations des bénéfices, les fluctuations des taux de change, notre capacité à gérer la croissance, la concurrence intense dans les services fournis par la société, y compris les facteurs qui peuvent affecter notre avantage en termes de coûts, les augmentations de salaire, notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, les dépassements de temps et de coûts sur les contrats à prix et à durée fixes, la concentration des clients, les restrictions à l'immigration, la concentration des segments de l'industrie, notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos principaux domaines d'activité, les perturbations des réseaux de télécommunications ou les défaillances des systèmes, notre capacité à mener à bien et à intégrer des acquisitions potentielles, la responsabilité des dommages sur nos contrats de service, le succès des entreprises dans lesquelles la société a réalisé des investissements stratégiques, le retrait ou l'expiration des incitations fiscales gouvernementales, l'instabilité politique et les conflits régionaux, les changements de réglementation, les restrictions légales à la mobilisation de capitaux ou à l'acquisition d'entreprises en dehors de l'Inde, et l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant notre industrie. Compte tenu de ces incertitudes et d'autres, vous ne devez pas conclure que les résultats ou les effets mentionnés dans les déclarations prospectives seront atteints. Toutes les déclarations prévisionnelles sont basées sur les informations dont nous disposons à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ces déclarations prévisionnelles pour refléter des événements ou circonstances futurs, sauf si la loi nous y oblige.

Pour de plus amples informations, vous pouvez écrire à : investorhelp@tanla.com

P&L CONSOLIDÉ (NON AUDITÉ)







Rs en Lakhs Détails Q2FY21 Q1FY21 Q2FY20 I. Recettes d'exploitation 58 324,7 45 554,8 48 716,4 II. Autres revenus 474,5 1 322,8 171,8 III. Revenu total (I+II) 58 799,1 46 877,5 48 888,3 IV. Dépenses





Coût des services 44 891,7 35 024,6 38 857,9 Frais liés aux avantages sociaux 2 283,3 1 990,2 4 597,8 Frais d'amortissement 992,3 1 148,8 6 923,8 Dépenses liées à la connectivité 280,8 197,0 206,8 Coût financier 8,9 70,0 118,0 Autres dépenses 1 115,7 843,0 1 907,2 Total des dépenses (IV) 49 572,6 39 273,5 52 611,5 V. Bénéfice avant participation minoritaire/part du bénéfice net/(perte) de l'entreprise associée (IV- V) 9 226,5 7 604,0 (3 723,3) VI. Part du bénéfice net/(perte) de l'entreprise associée - - (149,8) VII. Bénéfice avant impôt (V - VI) 9 226,5 7 604,0 (3 873,1) VIII. La charge fiscale :





Impôts courants 1 053,2 553,8 266,8 Impôts sur les périodes antérieures/crédit MAT - (1 074,8) 0,5 Impôt différé 26,0 264,5 561,0 IX. Bénéfice de l'exercice (VII -VIII) 8 147,3 7 860,6 (4 701,4) X. Autres éléments du résultat global (330,5) (1,7) 338,6 XI. Total du résultat global pour la période (X + XI) 7 816,8 7 858,8 (4 362,8) XII. Bénéfice par action de participation





De base et dilué (non annualisé) 5,85 5,17 (3,27)

BILAN : Rs en Lakhs



Détails Consolidé Au 30 septembre 2020 (non vérifié) Au 31 mars 2020 (Vérifié) I. ACTIFS



(1) Actifs non courants



(a) Immobilisations corporelles 3 098,80 3 591,39 (b) Immobilisations incorporelles 7 011,63 8 183,05 (c) Immobilisations incorporelles en cours de développement 2 427,52 1 330,75 (d) Écarts de consolidation 13 455,69 13 455,69 (e) Biens de jouissance 425,15 504,35 (f) Actifs financiers



(i) Investissements - - (ii) Prêts et avances 618,26 388,56 (iii) Autres actifs financiers 82,17 56,86 (g) Actifs d'impôts différés (nets) 5 275,25 5 674,24 (h) Autres actifs non courants 5 684,45 7 967,47 Total des actifs non courants 38 078,92 41 152,36 (2) Actifs courants



(a) Actifs financiers



(i) Créances commerciales 37 293,14 32 576,94 (ii) Trésorerie et équivalents de trésorerie 19 740,66 17 078,98 (iii) Soldes bancaires autres que les espèces et les équivalents de trésorerie 3 650,15 2 978,49 (iv) Prêts et avances 374,89 294,57 (v) Autres actifs financiers 17 073,22 20 472,22 (b) Autres actifs courants 2 213,44 4 340,91 Total des actifs courants 80 345,50 77 742,11 TOTAL DES ACTIFS 118 424,42 118 894,47 II. CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS



(1) Capitaux propres



(a) Capital social 1 360,36 1 459,72 (b) Autres capitaux propres 68 538,35 68 713,73 Total des capitaux propres 69 898,71 70 173,45 (2) Passifs non courants



(a) Passifs financiers



(i) Dettes de location 327,23 434,91 (ii) autres passifs financiers 147,49 22,95 (b) Dispositions 501,93 644,80 (c) Autres passifs non courants 389,00 428,70 Total des passifs non courants 1 365,65 1 531,36 (4) Passifs courants



(a) Passifs financiers



(i) Dettes commerciales 27 155,25 28 060,26 (ii) Dettes de location 81,27 103,80 (iii) autres passifs financiers 19 306,71 16 865,63 (b) Autres passifs courants 494,18 2 014,98 (c) Dispositions 122,64 144,99 (d) Dettes fiscales courantes (nettes) - - Total du passif courant 47 160,03 47 189,65 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 118 424,42 118 894,47

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE Rs en Lakhs Détails Consolidé Six mois terminés 30 septembre 2020 Six mois terminés 30 septembre 2020 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation



Bénéfice avant impôt 16 830,56 (15 804,92) Ajusté pour :



Frais d'amortissement et de dépréciation 2 141,04 22 288,30 Intérêts et autres revenus (1 577,66) (531,83) Paiements fondés sur des actions 7,13 2 948,53 Rachat de frais 115,36 - Provision pour diminution de l'investissement dans les entreprises associées - 169,04 Perte non réalisée sur la fluctuation du Forex 0,26 - Indemnité pour avances - - Provision pour créances douteuses 54,04 235,47 Bénéfices d'exploitation avant charges de fonds de roulement 17 570,72 9 304,59 Variations des actifs et passifs d'exploitation



(Augmentation)/Diminution des créances commerciales (4 716,20) (4 425,29) (Augmentation)/Diminution des actifs financiers et non financiers 7 553,38 (10 835,36) Augmentation/(Diminution) des passifs financiers et non financiers (163,50) 5 516,58 Augmentation/(Diminution) des dettes commerciales (905,01) 6 972,17 Flux de trésorerie générés par les opérations 19 339,40 6 532,69 Impôts sur le revenu payés - - Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation 19 339,40 6 532,69 LES FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :



(Achat)/vente d'actifs immobilisés/immatériels (1 500,25) (1 785,34) Investissements dans une filiale - (23 622,44) Produits de la vente d'investissements - 3 772,43 Dividende reçu d'une filiale - - Intérêts et autres revenus 1 508,03 531,83 Trésorerie nette générée/(utilisée) dans les activités d'investissement 7,78 (21 103,52) LES FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :



Produit de l'émission d'actions 2 009,88 12 590,33 Paiement pour le rachat d'actions, y compris les frais de transaction (16 585,06) - Remboursement des emprunts - (383,54) Paiement principal des dettes de location 23,59 - Intérêts payés sur les dettes de location (104,37) - Dividende payé (1 357,88) - Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement (16 013,84) 12 206,79 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 3 333,34 (2 364,04) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 20 057,47 15 502,49 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 23 390,81 13 138,45

