Cette semaine seulement, DoorDash offre gratuitement un Big Mac®* des restaurants McDonald's





Pour célébrer le service McLivraison maintenant offert sur DoorDash, l'entreprise fait un don de 1 $** à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald (OMRM®) du Canada pour chaque commande de Big Mac.

TORONTO, 3 novembre 2020 /CNW/ - DoorDash célèbre le déploiement national de McDonald's du Canada sur sa plateforme au moyen d'offres et de promotions s'étalant sur une période d'un mois. À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 9 novembre, les clients qui commandent une McLivraison avec DoorDash avec le code promotionnel BIGMAC recevront un Big Mac® gratuit et bénéficieront de frais de livraison de 0 $ pour toute commande de 1 $ ou plus*. Afin de redonner aux collectivités canadiennes, DoorDash fera un don de 1 $ à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada, jusqu'à concurrence de 150 000 $**, pour chaque code promotionnel BIGMAC utilisé jusqu'au 9 novembre. Pour prolonger ce mois d'offres et de promotions, à compter du 10 novembre, les clients pourront continuer de profiter de frais de livraison de 0 $ sur les commandes McDonald's de 12 $ ou plus*** et ce, jusqu'au 30 novembre.

« Nous sommes très heureux de célébrer notre partenariat avec McDonald's en offrant gratuitement à nos clients l'emblématique Big Mac, tout en redonnant aux collectivités dans lesquelles nous sommes présents, a déclaré Ryan Freeman, responsable du département pour les partenariats avec les entreprises chez DoorDash Canada. Nous sommes fiers de faire équipe avec les restaurants McDonald's et l'OMRM pour rendre cette semaine possible et aider les familles soutenues par l'OMRM à un moment où elles en ont le plus besoin. »

Le réseau de programmes canadiens de l'OMRM aide à garder plus de 26 000 familles près de leur enfant malade et à leur offrir les soins médicaux dont ils ont besoin à chaque année. Les recettes de ce programme aideront l'OMRM à continuer d'offrir des services essentiels comme l'hébergement, les repas, les différents programmes et une communauté de soutien.

« À une époque où nous passons tous plus de temps à la maison, nous sommes reconnaissants envers nos partenaires McDonald's du Canada et DoorDash d'avoir trouvé une nouvelle façon pour les Canadiens de soutenir l'OMRM et les familles qui ont des enfants malades depuis le confort de leur foyer, a déclaré Cathy Loblaw, chef de la direction, OMRM Canada. Les Canadiens qui commanderont leurs mets préférés de McDonald's par l'entremise du service McLivraison sur la plateforme DoorDash contribueront à garder les familles issues de plus de 3 400 collectivités canadiennes proches de leurs enfants, et à offrir à ces derniers les soins dont ils ont besoin. »

La nouvelle survient suite à l'annonce du partenariat nationale entre McDonald's du Canada et DoorDash, qui a permis le déploiement du service McLivraison dans plus de 1 000 restaurants partout au pays cette année, y compris dans 33 nouvelles collectivités de la Colombie-Britannique, du Québec et du Yukon.

« McLivraison continue d'être à la fois une façon excitante pour nous de nouer des liens avec nos invités à l'extérieur du restaurant et une occasion de leur offrir une expérience personnalisée et pratique, a déclaré Dan Logan, directeur national, Livraison, McDonald's Canada. Nous sommes ravis de notre partenariat avec DoorDash, qui permet à notre service McLivraison de rejoindre un plus grand nombre de Canadiens, en particulier dans les collectivités qui auront l'occasion pour la première fois de profiter de leurs mets préférés des restaurants McDonald's n'importe où et en tout temps. »

Les commandes McDonald's sont également disponibles par l'entremise du service d'abonnement DashPass de DoorDash. DashPass offre à ses membres un nombre illimité de livraisons avec des frais de livraison de 0 $ sur des commandes de 12 $ ou plus (des frais de service s'appliquent).

Pour profiter des offres de ce mois-ci et de la livraison de leurs mets McDonald's favoris directement à leur porte, les clients peuvent télécharger l'application DoorDash ou visiter le site DoorDash.com.

*Offre valide pour un (1) sandwich Big Mac® jusqu'à épuisement des stocks, sans frais de livraison. Offre valide du 2 au 9 novembre 2020. Valide seulement sur les commandes dont le total partiel minimum est de 1 $ ou plus, avant taxes et frais. Valide seulement dans les restaurants McDonald's participants au Canada. Limite d'un sandwich par personne. D'autres frais (y compris les frais de service), taxes et pourboires s'appliquent. Utilisez le code promo BIGMAC pour profiter de l'offre. Commandes conditionnelles à la disponibilité des stocks. Vous devez disposer d'un compte DoorDash valide et d'une méthode de paiement valide acceptée au dossier. Cette offre n'a aucune valeur monétaire. Non transférable. Consultez le https://help.doordash.com/consumers/s/article/offer-terms-conditions?language=fr_CA pour voir les modalités complètes.

**Pour chaque code promotionnel « BIGMAC » activé entre le 2 et le 9 novembre 2020, DoorDash fera don d'un (1) dollar à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada, jusqu'à concurrence de 150 000 dollars canadiens.

***Frais de livraison de 0 $ : Offre valide du 10 au 29 novembre 2020. Valide seulement sur les commandes dont le total partiel minimum est de 12 $ ou plus, avant taxes et frais. Valide seulement dans les restaurants McDonald's participants au Canada. D'autres frais (y compris les frais de service), taxes et pourboires s'appliquent. Commandes conditionnelles à la disponibilité des stocks. Vous devez disposer d'un compte DoorDash valide et d'une méthode de paiement valide acceptée au dossier. Cette offre n'a aucune valeur monétaire. Non transférable. Pour voir les modalités complètes, consultez le https://help.doordash.com/consumers/s/article/offer-terms-conditions?language=fr_CA.

À propos de DoorDash

DoorDash est une entreprise de technologie qui relie ses clients à leurs entreprises locales et nationales préférées dans plus de 4 000 villes au Canada, en Australie et dans 50 états des États-Unis. Fondé en 2013, DoorDash permet aux commerçants de faire croître leur entreprise en les aidant à résoudre les défis critiques liés à leur mission, comme l'acquisition de clients, la livraison sur demande, les renseignements et l'analyse, la mise en marché, le traitement des paiements et le soutien à la clientèle. En créant la plateforme logistique de livraison « du dernier kilomètre » pour les villes locales, DoorDash rapproche les communautés, une porte à la fois. Pour en savoir plus, consultez le blogue de DoorDash ou le site Web www.doordash.com.

À propos de McDonald's Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie, près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, et plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, plus de 85 % proviennent de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

À propos de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald ® du Canada (OMRM® CANADA)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour les traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Par ses programmes, l'OMRM contribue à garder chaque année plus de 26 000 familles au chevet de leur enfant malade et à leur fournir l'aide dont elles ont besoin. Les 16 Manoirs Ronald McDonald offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 17 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Grâce à la Clinique mobile Ronald McDonald, les collectivités de l'Alberta reçoivent les soins médicaux de base qui ne sont pas facilement accessibles.

