Pandémie de la COVID-19 - Les Québécois doivent maintenir leurs efforts en novembre

QUÉBEC, le 3 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Bien que le nombre de nouveaux cas soit stable, depuis quelques semaines, le premier ministre, François Legault, appelle les Québécois à continuer d'être prudents et à poursuivre l'application des consignes sanitaires.

La situation se stabilise, dans la région de Montréal, et elle semble en voie de s'améliorer dans plusieurs autres régions, notamment celle de la Capitale-Nationale. Ce n'est cependant pas la même situation dans toutes les régions. « Il y a deux régions où la situation s'est vraiment détériorée : le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le nord de Lanaudière. La contagion y est en forte augmentation, et la situation devient inquiétante. Il faut y réduire vos contacts au minimum », a souligné le premier ministre, lors de son point de presse avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Le Québec s'en sort mieux que les États-Unis et plusieurs pays d'Europe

Le premier ministre a fait part de statistiques encourageantes. Il a affirmé que le Québec s'en sort bien, s'il se compare à l'Europe et aux États-Unis. Depuis le 1er septembre, on compte, au Québec, au cumulatif, 61 décès par million d'habitants. Au Royaume-Uni, on en compte 77, en France, 98, aux États-Unis, 145, en Espagne, 153, et en Belgique, 165. « Mais il faut continuer d'être prudents. Ça prend juste quelques partys pour repartir la contagion à la hausse. On le voit à beaucoup d'endroits : en quelques semaines, on peut se retrouver avec un tsunami d'hospitalisations », a averti François Legault.

« Bravo aux gens de Québec, qui se sont pris en main pour réduire les contacts. À Montréal, la situation est stable. À Saguenay, en particulier à Jonquière, et au Lac dans le coin d'Alma, la contagion est en forte augmentation. Il y a des éclosions dans les hôpitaux. Je vous lance un appel pressant. Réduisez vos contacts. Restez chez vous, sauf pour travailler ou aller à l'école. Restez à deux mètres des autres et portez un masque. Même chose dans le nord de Lanaudière, en particulier à Joliette. La contagion y est très élevée. »

François Legault, premier ministre du Québec

Québec.ca/coronavirus

