ExaGrid poursuit son expansion au Moyen-Orient pour répondre à une demande internationale croissante

ExaGrid®, le seul stockage à sauvegarde étagée du secteur, annonce ce jour poursuivre son expansion mondiale afin de satisfaire la demande pour sa solution de stockage par sauvegarde. La société continue ainsi de consolider sa part de marché.

ExaGrid dispose actuellement de bureaux de vente aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Mexique, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, dans les pays nordiques, au Benelux, à Singapour, en Australie et dans plus de 20 autres régions. ExaGrid étoffe sans relâche ses équipes de vente internationales et couvre à présent plus de 30 pays à l'échelle mondiale. La société continuera de renforcer sa couverture mondiale avec pour objectif d'établir une présence dans plus de 50 pays à l'horizon 2022.

Dans de le cadre de son expansion dans de nouveaux marchés, ExaGrid compte désormais sur des responsables de territoire en Israël, à Dubaï et, tout récemment, en Arabie saoudite. Parmi les tout derniers témoignages de clients clés dans cette région figurent ceux de NMC Healthcare, Palestine Investment Bank et Quds Bank.

"Jour après jour, nous avons veillé à accroître nos synergies internationales sur ce marché. La demande croissante au Moyen-Orient nous a encouragé à recruter et à former de nouveaux partenariats stratégiques avec des distributeurs et des revendeurs", déclare Bill Andrews, PDG d'ExaGrid. "Nous accordons une attention particulière aux États-Unis, au Canada, à l'Amérique latine, à l'EMOA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et à l'Asie-Pacifique. Nous couvrons véritablement toutes les régions. La bonne nouvelle est que partout dans le monde les organisations effectuent des sauvegardes cinq nuits par semaine et utilisent toutes les mêmes applications de sauvegarde, comme Veeam, Commvault, Veritas NetBackup, Oracle RMAN, SQL Dumps, IBM Spectrum Protect, HYCU, Zerto et d'autres encore. ExaGrid prend en charge plus de 25 applications et services de sauvegarde grâce à son architecture de stockage à sauvegarde étagée. Le marché est entièrement horizontal, et les exigences sont identiques aux quatre coins du globe."

ExaGrid a publié plus de 330 témoignages de satisfaction et récits d'entreprise, soit plus que tous les autres vendeurs combinés dans ce domaine. Ces récits illustrent à quel point les clients sont satisfaits de l'approche architecturale unique, du produit différencié et de l'assistance client inégalée d'ExaGrid. Nos clients affirment tous que notre produit est le meilleur de sa catégorie.

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde étagée avec une landing zone unique de mémoire cache, un référentiel de conservation à long terme et une architecture évolutive. La landing zone d'ExaGrid assure la rapidité optimale des sauvegardes, restaurations et récupérations MV. Le référentiel de conservation offre les coûts les plus avantageux pour la conservation à long terme. L'architecture évolutive d'ExaGrid comprend des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe au fur et à mesure que les données augmentent, éliminant ainsi les mises à niveau coûteuses et l'obsolescence des produits. Rendez-vous sur: exagrid.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez les expériences et le gain de temps réalisé grâce aux sauvegardes ExaGrid dans les récits clients.

