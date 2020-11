Avis aux médias - Élections américaines : MEQ est disponible pour commenter





MONTRÉAL, le 3 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Mme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), est disponible toute la journée aujourd'hui (3 novembre) et demain (4 novembre) afin de répondre aux questions des médias concernant les impacts de l'élection américaine sur les entreprises manufacturières et les exportations.

Rappelons que près de 50 % du PIB du Québec est directement lié aux exportations. De ce montant, 70 % vont vers les États-Unis.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

