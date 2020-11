Avis aux médias - Les représentants du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) et de l'Agence de la santé publique du Canada tiendront une séance d'information technique pour les médias sur le rôle du CCNI en tant que comité consultatif externe et indépendant





OTTAWA, ON, le 3 nov. 2020 /CNW/ - Les représentants du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) et de l'Agence de la santé publique du Canada tiendront une séance d'information technique pour les médias sur le rôle du CCNI en tant que comité consultatif externe et indépendant.

Date

Le 3 novembre 2020

Heure

15 h 00 (HNE)

Lieu

La séance d'information technique à l'intention

des médias se fera uniquement par téléconférence.

Le numéro sans frais (Canada et États-Unis) :

1-866-206-0153

Numéro d'appel local à composer :

613-954-9003

Code d'accès: 1622050#

NOTE: Pour obtenir une une copie des

documents de breffage, SVP communiquer par

courriel à hc.media.sc@canada.ca

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 3 novembre 2020 à 14:00 et diffusé par :