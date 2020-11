Bibliothèque et Archives nationales du Québec et la Fondation de BAnQ félicitent les cinq boursiers du concours 2020-2021 du Programme de soutien à la recherche





MONTRÉAL, le 3 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et la Fondation de BAnQ sont heureuses d'annoncer les noms des cinq lauréats du concours 2020-2021 du Programme de soutien à la recherche. Le programme offre cette année 64 000 $ en bourses d'excellence.

Citations

« Je félicite chaleureusement les cinq lauréats du Programme de soutien à la recherche de BAnQ. Leurs projets enrichiront notre connaissance sur des aspects significatifs de l'histoire du Québec, des conflits environnementaux au droit au logement, des archives des radios communautaires aux déviances ordinaires sans oublier les stratégies économiques d'un seigneur-marchand canadien. Nos chercheurs disposeront des richesses documentaires de la Bibliothèque nationale et des Archives nationales. Nous leur souhaitons bon vent et remercions la Fondation de BAnQ qui, depuis plusieurs années, rend possible cet important Programme de soutien à la recherche. »

Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ

« Les membres du conseil d'administration de la Fondation sont particulièrement attachés à ce programme de bourses dont les retombées sont si positives : il favorise la diffusion des travaux de chercheurs s'intéressant à notre patrimoine et fait connaître des fonds documentaires patrimoniaux à l'échelle locale et internationale. Bravo à tous les lauréats! »

Anne-Catherine Rioux, directrice générale de la Fondation de BAnQ

Lauréats d'une bourse de doctorat :

Caroline Desruisseaux , étudiante en études québécoises à l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour son projet « Les conflits environnementaux au Québec (1970-2014) - Représentations, identités et pouvoirs ».

étudiante en études québécoises à l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour son projet « Les conflits environnementaux au Québec (1970-2014) - Représentations, identités et pouvoirs ». Ian Mercier , également inscrit au programme d'études québécoises à l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour son projet « La propriété en conflit - Justice et droit du logement à Montréal (1945-1985) ».

Lauréat d'une bourse sur un sujet lié à la bibliothéconomie ou à l'archivistique :

Simon-Olivier Gagnon , étudiant au doctorat en histoire à l'Université Laval , pour son projet « Archives et radios communautaires - Concevoir une archivistique communautaire ».

étudiant au doctorat en histoire à l'Université , pour son projet « Archives et radios communautaires - Concevoir une archivistique communautaire ». Lauréats d'une bourse de maîtrise :

Raphaël Bergeron-Gauthier, inscrit au Département d'histoire de l'Université de Sherbrooke , pour son projet « Joseph Drapeau (1752-1810) - Les stratégies familiales, professionnelles et foncières d'un seigneur-marchand canadien ».

inscrit au Département d'histoire de l'Université de , pour son projet « (1752-1810) - Les stratégies familiales, professionnelles et foncières d'un seigneur-marchand canadien ». Simon Dufour , étudiant en études québécoises à l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour son projet « Régulation sociale et déviance ordinaire à Trois-Rivières, 1920-1950 - Le traitement en justice de la petite criminalité ».

Les concours de niveau doctoral se terminent bientôt

Le concours 2021-2022 du Programme de soutien à la recherche bat son plein! La date de tombée des candidatures pour les concours de niveau doctoral est le 15 novembre 2020. Pour en savoir davantage : banq.qc.ca/psr.

Au sujet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.



La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au coeur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

Au sujet de la Fondation de BAnQ

La Fondation de BAnQ a le mandat de soutenir le développement et le rayonnement de BAnQ en recueillant des fonds destinés à la réalisation de ses missions en tant que haut lieu de culture, de savoir et de préservation du patrimoine québécois. La Fondation s'investit également dans la création de programmes favorisant l'accès à la culture pour tous.

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Communiqué envoyé le 3 novembre 2020 à 14:00 et diffusé par :