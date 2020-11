Morneau Shepell offre de l'aide rapide aux Québécoises et aux Québécois





MONTRÉAL, le 3 nov. 2020 /CNW/ - À la suite des événements tragiques qui ont touché la Ville de Québec en fin de semaine dernière, Morneau Shepell met une ligne d'écoute téléphonique à la disposition des gens qui peinent à assimiler cet événement traumatisant et qui sont durement éprouvés par ses conséquences.

« Morneau Shepell ne restera pas les bras croisés devant un événement aussi tragique », a déclaré Geneviève Babin, directrice régionale, Québec, Morneau Shepell. « Nous avons pris la décision d'agir concrètement dans le but d'alléger le fardeau des gens de la région de Québec ».

Comme on le sait, ces situations peuvent déclencher des réactions émotionnelles qui sont difficiles à vivre particulièrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19 que nous traversons tous en ce moment, et qui a un effet multiplicateur.

La ligne d'écoute téléphonique de Morneau Shepell est accessible à tous au 1 844 751-2133. Elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en français et en anglais, et offerte gratuitement à la population. Nous encourageons les gens qui vivent une situation difficile à y recourir. De plus, les personnes qui ont un proche qui vit une situation difficile sont également encouragées à lui recommander notre ligne d'écoute téléphonique. Ils y trouveront une oreille professionnelle et empathique, ce qui est susceptible de désamorcer des problèmes éventuellement plus sérieux en matière de santé mentale.

Morneau Shepell est consciente de la nécessité d'intervenir rapidement et à la source lorsqu'il est question de santé mentale et reconnaît que la solidarité est une valeur sûre en ces temps difficiles. Voilà pourquoi nous nous engageons sans réserve à soutenir les communautés lorsqu'elles doivent traverser des drames, comme c'est le cas présentement pour la population de la région de Québec. « Notre message est simple, si ça ne va pas, ne perdez pas de temps, appelez-nous », a conclu Geneviève Babin.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6?000 employés qui travaillent avec près de 24?000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour plus de renseignements sur la société, visitez notre site Web morneaushepell.com.

SOURCE Morneau Shepell Inc.

Communiqué envoyé le 3 novembre 2020 à 13:40 et diffusé par :