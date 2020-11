Temenos organise SCALE, la conférence virtuelle des développeurs pour construire l'avenir du secteur bancaire





Temenos (SIX : TEMN), la société de logiciels bancaires, annonce aujourd'hui l'ouverture des inscriptions pour Temenos SCALE qui aura lieu les 18 et 19 novembre 2020. Temenos SCALE est le plus grand congrès destinés aux développeurs du secteur bancaire, attirant des développeurs de plus de 106 pays et de tous types et tailles d'institutions de l'industrie bancaire. À l'occasion de Temenos SCALE, les développeurs du monde entier pourront participer activement à des ateliers, suivre des présentations et des démonstrations pratiques axées sur l'IA explicable, les micro-services, les API ouvertes et les technologies de cloud computing. Inscrivez-vous ici pour assister à cet événement gratuit.

Paul Roberts, directeur Developer Community & MarketPlace de Temenos, a déclaré : "Les développeurs apprécient Temenos parce que nous disposons de la technologie la plus avancée, de l'écosystème le plus complet et de la plus vaste clientèle de banques ambitieuses et compétitives. Nous comprenons le rôle fondamental que joue notre communauté de développeurs dans la définition de l'avenir du secteur bancaire et nous sommes attachés à la réussite des développeurs. Nos investissements dans la recherche et le développement représentent 20 % de notre chiffre d'affaires, ce qui représente un investissement supplémentaire d'un milliard de dollars pour les prochaines années seulement. Et nous investissons aussi considérablement dans nos développeurs, en leur fournissant les outils, les compétences et les connaissances nécessaires pour exploiter notre technologie et résoudre les problèmes du monde réel de façon globale. Notre technologie API-first et notre architecture moderne basée sur les micro-services facilitent l'innovation rapide et notre MarketPlace offre aux développeurs une vitrine sur les banques au service de plus d'un milliard de personnes dans le monde. Le secteur bancaire est actuellement l'espace le plus passionnant pour les développeurs et Temenos SCALE est incontestablement l'événement de référence pour rassembler la communauté des développeurs, pour apprendre, partager et se développer."

Les participants à Temenos SCALE pourront écouter des responsables influents des secteurs technologique et bancaire. Max Chuard, directeur général de Temenos, nous expliquera pourquoi nous sommes à un moment décisif dans le secteur bancaire, comment les développeurs dessinent son avenir et font de ce secteur une force positive, et en quoi Temenos les soutient avec des technologies innovantes pour concevoir et commercialiser plus vite de nouveaux produits.

Les banques subissent une pression croissante alors qu'elles tentent de suivre l'évolution constante des attentes des clients, la concurrence et les changements de réglementation. L'épidémie de Covid-19 a accéléré le passage au numérique et au SaaS ; la réglementation de l'Open Banking divise la chaîne de valeur et s'avère être un catalyseur en matière d'innovation ; et la montée en puissance des grandes technologies suscite chez les clients des attentes de transparence et d'expériences hautement personnalisées. Ces tendances sont à la fois dictées et rendues possibles par la technologie, et les banques sont de plus en plus tributaires des développeurs pour les aider à survivre et à prospérer dans ce monde numérique.

Le programme de Temenos SCALE prévoit plus de 40 sessions, dont des ateliers pratiques et des démonstrations de produits. Les participants auront également l'occasion d'entendre les partenaires technologiques et les clients de Temenos. ABN AMRO partagera sa vision de la puissance de l'analyse, Openbank abordera l'extensibilité de Temenos Transact en tant que facteur de différenciation et la Canadian Western Bank partagera ses réflexions sur la conception. L'événement est parrainé par IBM en tant que sponsor principal, Microsoft, Red Hat, TailWind, NuoDB et Syncordis.

Andre Tost, ingénieur et directeur technique de renom chez IBM Cloud Pak Architecture, a déclaré : "Temenos SCALE est l'occasion pour vous de découvrir comment IBM et notre partenaire commercial Temenos collaborent pour apporter des solutions de cloud hybrides au secteur bancaire et pour offrir à nos clients communs davantage de capacités d'automatisation, d'innovation et d'intégration. J'espère que vous vous joindrez à nous pour explorer les incroyables progrès des logiciels modernes et des technologies basées sur l'API, développés avec les offres d'IBM, comme LinuxONE et IBM Cloud Paks. Nous nous réjouissons de rencontrer les développeurs les plus brillants qui sont aujourd'hui les leaders du changement, afin de discuter de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour créer un changement puissant dans le secteur bancaire à l'échelle mondiale."

