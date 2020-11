Projet Turcot - Fermetures majeures dans le secteur des échangeurs Turcot et Saint-Pierre du 6 au 9 novembre





MONTRÉAL, QC, le 3 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place dans le secteur des échangeurs Turcot et Saint-Pierre durant la fin de semaine du 6 novembre. Le secteur est à éviter dans la mesure du possible. Ces entraves sont notamment requises afin de procéder à des travaux de finition et de maintien.

Fermetures sur le réseau autoroutier - de vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture de la route 136 (A-720) / autoroute 20 en direction ouest entre l'échangeur Turcot et l'échangeur Saint-Pierre

Fermeture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de l'autoroute 15 en direction sud à l'autoroute 20 en direction ouest



Fermeture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de l'autoroute 15 en direction nord à l'autoroute 20 en direction ouest



Fermeture des bretelles d'accès de l'autoroute 20 en direction ouest en provenance des boulevards de Saint-Anne-de- Bellevue et Angrignon

Fermeture de la bretelle de l'échangeur Saint-Pierre menant de l'autoroute 20 en direction ouest à la route 138 en direction ouest

Fermeture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de l'autoroute 15 en direction nord à la route 136 (A-720) en direction est

Fermeture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de l'autoroute 15 en direction sud à la route 136 (A-720) en direction est

Fermeture de l'entrée de la route 136 (A-720) en direction est en provenance du boulevard Pullman - de vendredi 22 h à mardi 5 h

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être reportés. Les usagers de la route sont invités à consulter régulièrement le site Web Turcot ou le quebec511.info pour connaître les fermetures planifiées.

Accédez à la section Médias du site Web Turcot pour consulter les plus récents visuels et communiqués.

