Avis aux médias - La ministre Murray prononce un discours sur le gouvernement numérique





OTTAWA, ON, le 3 nov. 2020 /CNW/ - La ministre du Gouvernement numérique du Canada, l'honorable Joyce Murray, prononcera un discours à la conférence FWD50 le 4 novembre. Ce discours suivra le 7e Sommet ministériel virtuel des Nations numériques, organisé par le Canada les 2 et 3 novembre, et il s'inscrit dans le cadre de la Journée de partenariat mondial (Global Partnership Day) de la FWD50, organisée conjointement avec les Nations numériques.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de la capacité de la prestation numérique pour mieux servir les citoyens. La ministre Murray parlera de la réponse numérique du Canada à la COVID-19, des travaux des Nations numériques et de sa vision sur la façon dont le gouvernement du Canada fera la transition vers des services gouvernementaux numériques plus accessibles pour tous les Canadiens et les Canadiennes.

La ministre Murray sera disponible pour des entrevues après la conférence.

Date

Le 4 novembre 2020

Heure

10 h 25 à 10 h 45 (HNE)

Endroit

Les membres des médias et du grand public peuvent participer à la conférence virtuellement.

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @CDNumérique

YouTube : Liste d'écoute du Gouvernement numérique

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Gouvernement du Canada

Communiqué envoyé le 3 novembre 2020 à 13:00 et diffusé par :