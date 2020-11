Le Groupe Bugatti, signe deux nouvelles licences mondiales : Blackpink et Les Rolling Stones !





BOISBRIAND, QC , le 3 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Bugatti est fière d'annoncer qu'elle a fait l'acquisition de deux licences d'importance dans le monde de la musique et du divertissement, en signant un accord avec Blackpink et avec Les Rolling Stones.

Fort de son expérience, notamment avec Céline Dion Collection, Bugatti, Swiss Mobility et Mouflon, Le Groupe Bugatti devient aujourd'hui le créateur et le distributeur de deux vastes collections de sacs, valises et accessoires, l'une signée Blackpink et l'autre Les Rolling Stones

« Nous sommes ravis de ces nouveaux partenariats avec Blackpink et Les Rolling Stones. Ceci marque une étape importante dans l'expansion de notre entreprise. En cette année de grands bouleversements pour tous, partout sur la planète, nous sommes fiers de pouvoir travailler avec ces groupes dont la musique continue de faire du bien, partout où elle est entendue. Notre équipe est extrêmement motivée par ces nouveaux projets. Nous envisageons l'avenir de notre entreprise très positivement et comptons créer plus de dix nouveaux emplois en 2021. » - Andrew Hattem, CEO

À propos du Groupe Bugatti

Reconnue pour son expertise, son innovation et pour la qualité de ses produits, Le Groupe Bugatti est une entreprise nord-américaine qui dessine, manufacture, importe et vend partout dans le monde des sacs, valises, sacs d'affaires et produits sanitaires certifiés. Avec son siège social au Québec et ses bureaux aux États-Unis et en Asie, Le Groupe Bugatti est aussi présent sur les marchés internationaux avec ses marques phares et ses marques mondiales, sous licence.

