Le leader de la mise en réseau cloud Aviatrix nomme Cyrous Jamé en provenance de Google au poste de directeur financier





Aviatrix, plateforme de réseau cloud, a annoncé aujourd'hui que Cyrous Jamé rejoignait la société au poste de directeur financier. Jamé exerçait auparavant les fonctions de directeur financier de Google Play, et a également occupé plusieurs postes de direction dans les domaines de la publicité, des médias et du matériel informatique grand public chez Google au cours des dix dernières années.

« Cyrous apporte une expérience étendue dans l'obtention de résultats et l'accélération de la croissance chez Google, et nous sommes ravis de l'accueillir chez Aviatrix en tant que directeur financier », a déclaré Steve Mullaney, PDG d'Aviatrix. « Nous bâtissons actuellement une solide équipe de direction afin de poursuivre la mise en oeuvre de notre stratégie, la stimulation de la croissance de notre chiffre d'affaires, et l'accroissement de l'acquisition de nouveaux clients. »

Avant de rejoindre Aviatrix, Cyrous Jamé a travaillé chez Google ces 10 dernières années. Il a dernièrement dirigé l'équipe de Finance stratégique de Google Play, et a également occupé plusieurs postes de direction financière dans les divisions Publicité, Médias et Matériel informatique grand public. Avant de travailler pour Google, Jamé a longtemps travaillé sur Wall Street en tant qu'analyste des logiciels et technologies Internet, ainsi qu'en tant qu'investisseur.

« Je suis enchanté de rejoindre Aviatrix. Il est rare de combiner technologies révolutionnaires sur un marché de rupture et solide équipe de direction », a déclaré Jamé. « Je suis enthousiasmé par l'opportunité d'accélérer davantage le rythme de croissance de la société, à l'heure où nous posons les bases pour les marchés publics. »

La transformation vers le cloud devient essentielle pour toutes les organisations, et par conséquent la demande autour de la plateforme de mise en réseau cloud d'Aviatrix est en pleine expansion. La société compte désormais plus de 450 clients, dont quelques-unes des plus grandes marques des secteurs de la vente au détail, des services financiers, des produits pharmaceutiques, des hautes technologies, de la fabrication et de l'hôtellerie, ainsi que plusieurs agences gouvernementales.

À propos d'Aviatrix

La plateforme de réseau cloud Aviatrix délivre la mise en réseau avancée, la sécurité, la visibilité opérationnelle et le contrôle nécessaires aux entreprises, grâce à la simplicité, à l'automatisation ainsi qu'à l'agilité du cloud. Plus de 450 clients à travers le monde utilisent Aviatrix et son architecture éprouvée de référence de réseaux multi-clouds pour concevoir, déployer et exploiter un réseau répétable et une architecture de sécurité cohérente sur tous les clouds publics. Combinée à la première et unique certification de mise en réseau multi-cloud (ACE), Aviatrix permet aux départements informatiques de mener et d'accélérer la transformation vers le cloud. En savoir plus sur aviatrix.com.

