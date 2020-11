La 41e édition du concours Les Mercuriades officiellement lancée !





MONTRÉAL, le 3 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce (FCCQ) a l'honneur de rappeler que la 41e édition du plus prestigieux concours du Québec, Les Mercuriades est officiellement lancée ! Après le succès de la 40e édition qui s'est tenue virtuellement pour répondre aux exigences sanitaires, le concours Les Mercuriades revient cette année pour une édition remarquable. Les entreprises ont jusqu'au 18 décembre pour soumettre leur candidature dans l'une des 16 catégories.

Chaque année, Les Mercuriades célèbre l'innovation, la performance et la diversité des entreprises québécoises. Au fil des ans, ce prestigieux concours d'affaires représente également une occasion unique de se rassembler pour témoigner de la solidarité remarquable qui unit la communauté d'affaires québécoise. C'est ainsi que cette 41e édition mettra en lumière les modèles inspirants pour la relève économique d'affaires et pour le milieu économique québécois. La soirée de gala du concours est d'ores et déjà programmée pour le 29 avril 2021.

« Une fois de plus, la 40e édition du concours Les Mercuriades a prouvé sa pertinence et nous a permis de célébrer ensemble la force, le savoir-faire, et l'ingéniosité des entrepreneures et entrepreneurs du Québec. C'est avec grand enthousiasme que nous poursuivons en ce sens et que nous vous annonçons l'ouverture de la période de candidatures de la 41e édition ! », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

En plus de reconnaître les succès et les accomplissements des entreprises et des femmes d'affaires, le concours Les Mercuriades représente une occasion unique de valoriser l'entreprise et son personnel.

« Malgré la crise actuelle, les entreprises du Québec continuent de démontrer un niveau remarquable de dynamisme. Par leur ardeur, leur sens de l'innovation et leur capacité à générer de la croissance, elles contribuent un peu plus chaque jour à la prospérité économique du Québec », a ajouté Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life Québec.

Depuis le 28 septembre dernier, PME et grandes entreprises sont invitées à soumettre leur candidature dans l'une des 16 catégories :

Accroissement de la productivité Lowe's Canada

Contribution au développement économique et régional

Développement des marchés internationaux EDC

Employeur de l'année Manuvie

Engagement dans la collectivité Agropur

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

Innovation industrielle Investissement Québec-CRIQ

Innovation technologique TELUS

Formation et développement de la main-d'oeuvre CN

Leadership, Femme d'exception Sun Life

L'excellence en français

Relève, Femme d'exception Énergie Valero

Santé et sécurité au travail

Start-Up RBC Banque Royale

Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

Stratégie de développement durable Desjardins

Entreprise de l'année Hydro-Québec (réservée aux entreprises lauréates du concours)

Toutes les entreprises lauréates seront automatiquement admissibles pour concourir la catégorie Entreprise de l'année Hydro-Québec, la plus haute reconnaissance du concours Les Mercuriades. L'année passée, la PME Serres Toundra et la grande entreprise Levio conseils ont remporté ce prestigieux Mercure.

Les entreprises intéressées à participer obtiendront des renseignements complets sur le concours en visitant le site Internet www.mercuriades.ca. Elles peuvent également joindre Mme Caroline Gauthier, Conseillère, Événements corporatifs et concours Les Mercuriades en composant le 514 844-9571, poste 3241 ou par courriel caroline.gauthier@fccq.ca.

Le succès de cette 41e édition du concours Les Mercuriades ne pourrait être possible sans la participation d'un grand nombre de partenaires. Vous pouvez retrouver l'ensemble des partenaires du concours ici.

Visionnez la vidéo d'invitation au concours du président d'honneur, Robert Dumas et celle de Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

