Le gouvernement du Canada investit 7,5 millions de dollars pour mieux protéger les travailleurs agricoles du Québec durant la pandémie de COVID-19





OTTAWA, ON, le 3 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle essentiel de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et s'engage à améliorer la sécurité des lieux de travail.

Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'urgence pour les mesures de soutien à la ferme afin d'aider les agriculteurs québécois à mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs agricoles durant la pandémie de COVID-19. Cette mesure sera administrée par La Financière agricole du Québec (FADQ).

Les activités admissibles comprennent l'amélioration directe des infrastructures des lieux d'habitation et des postes de travail, des logements temporaires ou d'urgence (à la ferme ou hors ferme), ainsi que de l'équipement de protection individuelle (EPI), des installations sanitaires, des postes de travail et de toute autre mesure de santé et de sécurité visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs canadiens et étrangers temporaires contre la COVID-19.

Les demandes seront acceptées par l'intermédiaire de La Financiere agricole du 14 décembre 2020 au 26 février 2021. L'aide financière correspond àun montant forfaitaire pouvant atteindre 2 % des salaires déclarés par l'exploitation ou à 50 % des dépenses admissibles déclarées par celle-ci. L'aide financière peut être portée à 2,4 % des salaires, ou à 60 % des dépenses admissibles lorsque l'entreprise est détenue en majorité par des femmes, de jeunes agriculteurs de moins de 40 ans, des personnes handicapées ou des membres des minorités visibles ou des peuples autochtones, alors que le gouvernement du Canada encourage et habilite les groupes sous-représentés dans le secteur agricole.

« Tout le monde a besoin de se sentir en sécurité et soutenu au travail. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la protection de la santé de tous les travailleurs agricoles qui oeuvrent sans relâche pour nourrir les Canadiens est une priorité absolue. Grâce à ce programme, les agriculteurs québécois auront l'aide dont ils ont besoin pour s'assurer que les mesures adéquates sont mises en place afin de protéger la santé et la sécurité de leurs employés et de limiter la propagation du virus ».

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« « Le Québec a été particulièrement actif pour mettre en place des mesures de sécurité afin de protéger la santé des travailleurs du secteur bioalimentaire. Je suis très heureux de cette anonce du gouvernement fédéral avec qui nous souhaitons poursuivre la collaboration afin d'assurer la sécurité de tous les travailleurs dans la poursuite de leurs activités agricoles. »»

- M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« La Financière agricole a déployés plusieurs mesures pour soutenir les producteurs à traverser cette crise. Les modalités d'application de la mesure au Québec ont été établies de manière à en simplifier la participation tout en assurant un accès équitable pour toutes les entreprises admissibles. Nous avons collaboré avec les gouvernements afin que la mise en oeuvre de la mesure d'aide prenne en compte les besoins propres aux entreprises agricoles du Québec. »

- M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Les frais encourus pour protéger les travailleurs contre la COVID-19 peuvent être substantiels, surtout dans les productions qui emploient plusieurs personnes. Je pense notamment au secteur horticole (maraîcher, fraises et framboises, pommes, etc.), où les coûts associés à la main-d'oeuvre peuvent parfois dépasser 50 % des coûts de production. L'aide annoncée sera donc bien accueillie par les producteurs, qui évoluent dans un environnement d'affaire hautement compétitif avec très peu de marge de manoeuvre au chapitre de la profitabilité. »

- Marcel Groleau, président général de l'Union des producteurs agricoles (UPA)

Le Fonds d'urgence pour les mesures de soutien à la ferme prévoit un investissement de 35 millions de dollars dans tout le Canada pour améliorer la santé et la sécurité dans les exploitations agricoles et les logements des employés afin de lutter contre la propagation de la COVID-19.

pour améliorer la santé et la sécurité dans les exploitations agricoles et les logements des employés afin de lutter contre la propagation de la COVID-19. La création de ce fonds a d'abord été annoncée par les ministres Bibeau et Qualtrough le 31 juillet 2020, en même temps que l'augmentation du soutien aux travailleurs étrangers temporaires, le renforcement du régime d'inspection des employeurs et l'élaboration d'exigences mieux définies en matière de logement fourni par les employeurs.

L'investissement de 7,5 millions de dollars au Québec s'appuie sur une participation estimée à 982 agriculteurs.

Dans le cadre des mesures qu'il prend pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs étrangers, le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec un éventail de partenaires et d'intervenants, afin de s'assurer que les employeurs et les travailleurs étrangers temporaires connaissent leurs obligations et respectent les règles en place pour prévenir la propagation de la COVID-19.

collabore avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec un éventail de partenaires et d'intervenants, afin de s'assurer que les employeurs et les travailleurs étrangers temporaires connaissent leurs obligations et respectent les règles en place pour prévenir la propagation de la COVID-19. Cette annonce s'appuie sur les mesures que le gouvernement a instaurées pour maintenir la force de la main-d'oeuvre agricole canadienne, notamment :

des exemptions de voyage pour tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs agricoles saisonniers et les travailleurs de l'industrie du poisson et des fruits de mer;



50 millions de dollars pour financer le Programme d'aide à l'isolement obligatoire pour les travailleurs étrangers temporaires (TET) afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs migrants dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de la production alimentaire en aidant les secteurs de la transformation à couvrir les coûts supplémentaires associés à la période d'isolement obligatoire de 14 jours imposée par la Loi sur la mise en quarantaine aux travailleurs migrants entrant au Canada ;

aux travailleurs migrants entrant au ;

le Fonds d'urgence pour la transformation (FUT) est un investissement fédéral unique pouvant atteindre 77,5 millions de dollars, qui doit permettre aux entreprises de mettre en oeuvre des changements pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs et de leur famille contre les effets de la pandémie de COVID-19. Le Fonds aide également les entreprises à investir dans le but d'améliorer, d'automatiser et de moderniser les installations nécessaires pour accroître la capacité du Canada en matière d'approvisionnement alimentaire.

