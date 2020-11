Festivals et événements 2020 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue





QUÉBEC, le 3 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, qui se déroule jusqu'au 5 novembre prochain.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, confirment une aide financière de 177 000 $ pour soutenir le Festival dans l'organisation de ses activités et l'appuyer dans sa mission de diffusion et de promotion du cinéma.

Pour sa 39e édition, le Festival présente des films provenant de 22 pays. Cette programmation riche et diversifiée met également en valeur le talent des artisans du Québec.

Citations :

« Par sa programmation de haut calibre, le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue est devenu une manifestation d'envergure internationale dont nous sommes fiers, et il a fait de Rouyn-Noranda un lieu phare de la culture et du 7e art. Je salue les organisateurs de ce rendez-vous incontournable qui permet chaque année à la population de la région d'accéder à une cinématographie de grande qualité en plus d'être un tremplin pour la relève québécoise. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Votre gouvernement soutient fièrement le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, un rendez-vous unique qui, depuis près de quatre décennies, permet à la région de se démarquer sur l'échiquier mondial du cinéma. J'invite d'ailleurs les cinéphiles à découvrir ces oeuvres qui nous sont proposées par les artisans internationaux et du Québec. Je désire également souligner le travail des promoteurs qui ont su s'adapter rapidement au contexte actuel afin d'offrir un festival de grande qualité accessible à tous. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, attribue au Festival une somme de 115 000 $ dans le cadre de son programme Aide à la promotion et à la diffusion.

Le ministère du Tourisme lui accorde un montant de 62 000 $ dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

