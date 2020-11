Avis aux médias - Forum virtuel et gratuit OIIQ 2020 : Retour sur la pandémie et l'expertise infirmière





MONTRÉAL, le 3 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), Luc Mathieu, convie les journalistes à participer au Forum virtuel OIIQ 2020 | Au coeur de l'expertise et à prendre part à la discussion le 9 novembre prochain de 11 h à 12 h 30. La profession infirmière est à la croisée des chemins par le rôle stratégique qu'elle occupe dans le réseau de la santé. La pandémie de COVID-19 braque les projecteurs sur les infirmières et infirmiers du Québec, qui sont salués comme des héros et des anges. Mais au-delà de l'image, leur expertise est-elle reconnue à sa juste valeur? C'est la question qu'abordera le Forum virtuel 2020, afin de tirer des enseignements d'une crise sanitaire sans précédent dans l'histoire récente.

En compagnie de l'animatrice d'ICI Radio-Canada Marie Grégoire, des journalistes de renom Marie-France Bazzo, Alec Castonguay et Emmanuelle Latraverse, et des infirmières engagées dans la lutte contre la COVID-19, Diane Brault, Nathalie Pigeon et Lydia Tania Ziani, il s'agira de réfléchir ensemble à la reconnaissance de l'expertise infirmière durant la crise sanitaire, tant dans les milieux de soins qu'en regard de la perception populaire.

L'événement virtuel est gratuit, mais il faut vous y inscrire ici.

Après l'événement virtuel, Luc Mathieu, se rend disponible pour faire des entrevues individuelles avec la presse de 13h30 à 16h30 pour discuter des priorités de l'OIIQ pour 2020-2021 et des perspectives d'avenir pour la profession (voir renseignements ici-bas pour solliciter des entrevues).

Qui : Président de l'OIIQ, Luc Mathieu

Quoi : Invitation au Forum virtuel OIIQ 2020 | Au coeur de l'expertise

Quand : 9 novembre 2020, de 11 h à 12 h 30

Où : En ligne

Comment : Gratuit, inscription obligatoire

*Possibilité d'entrevues avec le président après l'événement virtuel pour discuter des priorités stratégiques 2020-2021 de l'OIIQ

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte quelque 78 000 membres et quelque 16 000 étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

