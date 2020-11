BIRKENSTOCK veut réduire son time-to-market avec Centric PLMtm





L'iconique géant allemand de la chaussure compte accélérer ses lancements produit et booster l'innovation avec Centric Software®

CAMPBELL, Californie, 3 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La marque de lifestyle internationale BIRKENSTOCK a choisi Centric PLM pour l'aider à affûter ses processus de développement produit, raccourcir ses délais de commercialisation et favoriser le collaboratif au sein de ses équipes. Centric fournit aux entreprises de la mode, du retail, du footwear, de l'outdoor, du luxe et de la grande consommation des solutions à la pointe de l'innovation pour atteindre leurs objectifs de transformation digitale, aussi bien stratégiques qu'opérationnels.

BIRKENSTOCK est une marque de lifestyle mondialement connue et le principal employeur du secteur allemand de la chaussure. La marque compte environ 4300 collaborateurs dans le monde et plus de deux siècles et demi d'histoire. Ses célèbres sandales sont vendues dans 100 pays différents. BIRKENSTOCK suit les mêmes exigences de qualité, de fonctionnalité et de bien-être dans toutes ses activités : la chaussure, la literie et les cosmétiques naturels. Basée en Allemagne, l'entreprise familiale traditionnelle de sixième génération possède ses propres bureaux de ventes aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Brésil, en Chine, à Hong Kong, au Japon, en Inde, au Danemark, en Pologne, en Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni et à Dubaï.

Portée par plusieurs années de croissance fulgurante, BIRKENSTOCK se lance aujourd'hui dans l'implémentation d'une solution IT innovante visant à soutenir l'ensemble de son processus de création produit. L'incroyable développement qu'a connu l'entreprise a en effet permis de mettre en évidence un besoin croissant d'améliorer l'efficacité au quotidien. Grâce à la solution fournie par Centric, l'équipe de création produit de BIRKENSTOCK va pouvoir se concentrer davantage sur les tâches stratégiques, mais aussi consacrer plus de temps au client final et à ses besoins.

Une fois Centric PLM mis en place, BIRKENSTOCK bénéficiera d'une base de données entièrement centralisée. Grâce à ce référentiel unique, l'entreprise pourra harmoniser l'ensemble de son processus de développement produit, du concept initial à la production de masse.

S'appuyer sur un seul et même système accessible partout dans le monde améliorera également la qualité des données, en particulier les données de base des différents produits de l'entreprise. Grâce à des workflows optimisés, le service de création de BIRKENSTOCK pourra aussi éliminer les tâches sans valeur ajoutée, pour mieux se consacrer à l'innovation et à la conception.

BIRKENSTOCK a choisi Centric principalement pour sa grande souplesse de configuration. Après une série d'ateliers pratiques menés par une équipe d'implémentation autour de différents de critères (« fonctionnalités proposées », « ergonomie », « profil et expérience du secteur »...), il était clair pour BIRKENSTOCK que les fonctionnalités intuitives et disruptives de Centric offraient une base plus rapide à déployer que d'autres solutions. Grâce à l'approche souple, modulable et orientée marché de Centric, les équipes BIRKENSTOCK savent qu'elles pourront, selon leurs besoins, ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux modules intégrant les best practices de la mode et de la grande conso.

« Voir BIRKENSTOCK opter pour Centric est très enthousiasmant, commente Chris Groves, Président et CEO de Centric Software. L'entreprise a une magnifique histoire, centrée sur l'amélioration et la simplification de la vie de ses clients, et nous partageons cette philosophie. Nous sommes impatients d'aider cette marque emblématique à développer encore son empreinte à l'international. »

