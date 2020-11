Second souffle pour l'économie québécoise et canadienne





AAA CANADA PRÉSERVERA PLUS DE 250 EMPLOIS TEMPORAIRES AU QUÉBEC

GRÂCE AU SOUS-ASSEMBLAGE DES RESPIRATEURS MÉCANIQUES CAE AIR1

MONTRÉAL, le 3 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Il y a quelques mois, le gouvernement canadien a octroyé à l'entreprise CAE, chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, la défense et la sécurité, et la santé, une commande de 10 000 unités du CAE Air1, son nouveau modèle de respirateur mécanique destiné à sauver des vies dans les hôpitaux de l'ensemble du pays. AAA Canada, leader manufacturier en matière d'industrialisation et de production, a donc été mandatée par CAE afin de réaliser certains sous-assemblages de cet appareil de grande importance. Un partenariat fort porteur en ces temps difficiles causés par la pandémie COVID-19.

Pour assurer la réalisation de ce mandat d'envergure, AAA Canada a investi plus de 450 000 $ en infrastructures nécessaires à l'aménagement des lignes de sous-assemblage sur des sites de sociétés affiliées localisées respectivement à Laval et Mirabel. Le contrat remporté par AAA Canada lui permet non seulement de rappeler un grand nombre de ses travailleurs mis à pied temporairement suivant la crise touchant le secteur de l'aéronautique, mais aussi de procéder à la création de plusieurs postes temporaires. Un mandat inestimable en cette période où l'économie chancèle et les entreprises arrivent à bout de souffle.

« La crise sanitaire a asphyxié l'économie québécoise et canadienne. La production du CAE Air1 lui a apporté un second souffle inespéré. Grâce au soutien sans faille du gouvernement, à l'ingéniosité de CAE et à la grande réactivité et flexibilité de nos travailleurs, nous serons en mesure de conserver et créer près de 250 emplois temporaires, tout en aidant à sauver des vies. Nous sommes très reconnaissants envers CAE pour cette magnifique opportunité et je suis extrêmement fier d'être témoin une fois de plus de la grande détermination de AAA Canada à oser et à innover », indique Avit Lévesque, Directeur général de AAA Canada.

« C'est une subvention conséquente car elle est à la hauteur de la menace que fait peser cette deuxième vague sur la santé publique et l'engorgement des hôpitaux nationaux. Grâce à cette subvention, nous sommes fiers de compter AAA Canada parmi les fournisseurs canadiens engagés dans le bras de fer collectif mené contre la COVID-19. Nous les remercions pour leur excellent support, leur expertise et leur agilité », ajoute Stéphane Roche, Vice-président, Approvisionnements stratégiques, Chaîne d'approvisionnement et Services immobiliers mondiaux chez CAE.

À propos de AAA Canada (www.aaa-canada.ca)

AAA Canada, société affiliée de DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre, est une entreprise de services spécialisés de sous-traitance et d'assistance technique liés aux processus d'industrialisation et de production, oeuvrant dans les secteurs de l'aéronautique, du transport terrestre, de l'énergie et maintenant de la santé. AAA Canada compte une équipe de travailleurs passionnés et tire sa force du groupe européen AAA localisé aux 4 coins du globe. Appuyés par l'expertise internationale du Groupe AAA, nous mettons au profit de notre clientèle une méthode d'intervention éprouvée afin de livrer un produit fini de haute qualité. Notre approche axée sur la productivité, le respect des délais, la qualité et l'efficacité nous confère une place de choix à même les installations et opérations de nos clients.

À propos de CAE (www.cae.com)

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

