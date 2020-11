Le Canada aide à protéger les résidents de LaSalle contre de futures inondations





LASALLE, ON, le 3 nov. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens demeurent les principales priorités du gouvernement du Canada tandis que la pandémie de COVID-19 se poursuit. Le gouvernement fédéral prend des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continue de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus. Les investissements dans les infrastructures visant à créer des emplois et renforcer les économies locales constituent un élément clé de ces initiatives.

Aujourd'hui, Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, et député de Windsor?Tecumseh, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Marc Bondy, maire de la municipalité de LaSalle, ont annoncé l'octroi d'un financement pour réduire l'impact des fortes tempêtes et des inondations dans la région de LaSalle.

Ce projet consiste à remplacer les conduites de sortie par gravité d'eaux pluviales et de trop-plein sanitaire par cinq nouvelles stations de pompage des eaux pluviales et une nouvelle station de pompage de dérivation sanitaire. Ces importantes améliorations devraient permettre d'accroître la résilience de la collectivité et de réduire l'impact des inondations pour environ 30 000 personnes qui vivent et travaillent dans la région de LaSalle. Ce projet devrait également permettre d'économiser 7,63 $ pour chaque dollar investi dans des économies à long terme sur les coûts de rétablissement et de remplacement liés aux inondations.

Le gouvernement du Canada investit 14,8 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC). La municipalité de LaSalle alloue plus de 22 millions de dollars au projet.

Citations

« Avec la multiplication des phénomènes météorologiques violents, il est important que nous investissions dans des infrastructures qui protègent les Canadiens, leur résidence et leurs entreprises. Une fois achevé, cet important projet aidera à protéger les résidents de LaSalle contre les inondations, à garantir que les services essentiels demeurent disponibles pendant les inondations et à réduire considérablement les coûts de rétablissement. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, et député de Windsor?Tecumseh, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les inondations constituent toujours la catastrophe naturelle la plus fréquente et la plus « Les inondations constituent toujours la catastrophe naturelle la plus fréquente et la plus coûteuse au Canada. En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada aide les collectivités, comme la municipalité de LaSalle, à accroître leur résilience. Le FAAC aide à protéger les Canadiens en réduisant le risque que posent les changements climatiques et les coûts à long terme liés au remplacement des infrastructures à la suite de catastrophes naturelles. »

L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Nous sommes fiers de nous associer à Infrastructure Canada pour faire du projet d'atténuation des catastrophes et d'amélioration des infrastructures de la ville de LaSalle une réalité. Depuis quelques années, les inondations préoccupent le conseil municipal et l'administration, ainsi qu'un certain nombre de nos résidents. Ce projet soutient l'investissement continu que la ville de LaSalle fait dans les infrastructures, et continuera à le faire à l'avenir. »

Marc Bondy, maire de la municipalité de LaSalle

Faits en bref

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans qui vise à aider les collectivités à se doter des infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux risques naturels tels que les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

À ce jour, on a annoncé plus de 1,8 milliard de dollars dans le cadre du FAAC pour 62 projets d'infrastructure de grande envergure qui aideront à protéger les collectivités de tout le pays contre les menaces liées aux changements climatiques.

Le FAAC fait partie du plan Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui vise à investir plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques.

du gouvernement fédéral, qui vise à investir plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités alors qu'elles mettront en oeuvre de nouvelles solutions innovantes pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes :

https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Projets réalisés en Ontario dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html#1.3

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

