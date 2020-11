Venterra Realty acquiert des appartements en Géorgie pour 75 M$





Venterra Realty se procure un complexe de 372 unités, The Maddox Apartments, à Duluth en Géorgie

DULUTH, Géorgie, le 3 nov. 2020 /CNW/ - Venterra Realty a fait l'acquisition le 29 septembre de The Maddox Apartments , à Duluth, en Géorgie , pour 75 M$. Venterra Realty ajoute ainsi une 60e propriété à son portefeuille et réalise sa première acquisition depuis le début de la pandémie.

The Maddox est une propriété de classe A avec jardin et comptant 372 unités. Construit en 2007, le complexe reste l'un des plus neufs et plus prisés de la région. La propriété se trouve au 4370 Satellite Road, le long de l'autoroute I-85, à environ 30 km au nord-est du centre-ville d'Atlanta. The Maddox se situe également à proximité du centre commercial Gwinnett Place Mall, devenu célèbre après son apparition sous le nom de Starcourt Mall dans la deuxième saison de la série Stranger Things de Netflix.

Le complexe propose cinq types uniques d'appartements à une, deux ou trois chambres, avec une surface allant de 88 m2 à 132 m2 et un loyer à partir de 1 275 $ environ par mois. 45 % des unités ont des intérieurs modernisés, des appareils ménagers en acier inoxydable, des comptoirs en granit et des planchers en bois. The Maddox abrite un large éventail de commodités pour la région, y compris une piscine d'eau salée, un centre de fitness ouvert 24 heures sur 24, une aire de jeux et un parc canin (sur place), en plus d'accepter trois animaux de compagnie par appartement. Des plans d'étage, des photos et des informations tarifaires sont accessibles sur le site Web de la propriété, à venterraliving.com/apartments/maddox/.

« Nous sommes heureux d'acquérir un complexe de plus dans la région du Grand Atlanta, en particulier à Duluth. Cette acquisition nous permet d'ajouter un sous-marché haussier à notre portefeuille géorgien. Duluth est le lieu idéal : assez près d'Atlanta pour que ses résidents puissent y travailler, mais suffisamment éloigné pour fournir un style de vie charmant et suburbain. Les appartements de la propriété sont plus grands que la moyenne et présentent des aménagements uniques, deux attraits importants pour les résidents actuels et futurs », a déclaré Ash Thakore, gestionnaire d'actifs à Venterra Realty.

Venterra continuera de rénover les unités restantes en les équipant avec des appareils ménagers de même niveau et en fournissant une finition tout aussi soignée. La municipalité est en train de mettre la dernière main à la conception d'un parc qui bordera le côté ouest de la propriété et qui comprendra des sentiers de promenade ainsi que des installations récréatives. Un sentier pédestre reliera directement le parc à The Maddox, fournissant une commodité de plus aux résidents.

« Pour Veterra, The Maddox représente une excellente occasion d'établir une présence à Duluth, où nous n'avions pas de propriété », a expliqué John Foresi, PDG de Venterra Realty. « La région fournit un cadre suburbain formidable, proposant un coût de vie abordable et un système d'éducation supérieur. Venterra cherche continuellement à entrer sur de nouveaux marchés », a ajouté Andrew Stewart, président de Venterra Realty.

Venterra Realty possède et gère 60 propriétés dans 18 villes du sud-est des États-Unis, fournissant un logement à plus de 29 000 personnes et 5 000 animaux de compagnie. Venterra s'est engagée à améliorer la vie de ses résidents au travers d'une expérience client inégalée dans le secteur. Venterra gère actuellement un portefeuille d'actifs immobiliers multifamiliaux d'une valeur totale de plus de 2 milliards $, générant un revenu annuel brut de plus de 200 millions $. Collectivement, les transactions immobilières réalisées par l'organisation représentent plus de 2,2 milliards $.

Contact : Dror Goldberg, vice-président exécutif des acquisitions

dgoldberg@venterraliving.com

281.822.9464

