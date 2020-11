Bitume Québec se donne un nouveau président et un bureau exécutif renouvelé





MONTRÉAL, le 3 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À l'issue de sa récente assemblée générale annuelle du 22 octobre dernier, Bitume Québec, qui représente tous les acteurs de la production de bitume, de la construction et de l'entretien des routes du Québec, s'est donnée un nouvel exécutif pour mener à bien les affaires de l'association.

Monsieur Michel Aumont ing., MBA, de la firme Bitumar, a été élu président, en remplacement de M. Martin Pelletier, de Pavage Maska, qui avait dû prolonger son terme initial de 3 ans en raison de l'actuelle pandémie.

Le poste de vice-président est par ailleurs occupé par monsieur Serge Lefebvre ing., de Eurovia Québec, tandis que la fonction de secrétaire-trésorier a été dévolue à monsieur Richard Labelle, directeur des ventes du Québec de la firme Coco Asphalt Engineering.

Le nouveau président entend garder le cap sur la défense des dossiers de ses prédécesseurs : l'entretien préventif des routes, le rattrapage optimal du déficit d'entretien d'actifs, l'innovation, l'émission des appels d'offres en automne, ainsi qu'une politique de réinvestissement annuel récurrent dans l'entretien du réseau routier québécois.

« Nous nous sommes collectivement réjouis que le gouvernement du Québec et son ministre des Transports, François Bonnardel, aient développé une politique de maintien efficace, voire même de réinvestissement massif dans les projets publics, en matière de routes et d'infrastructures et nous espérons que cette façon de soutenir notre économie nationale se poursuivra au-delà de la pandémie » a dit aujourd'hui le nouveau président de Bitume Québec.

Ce dernier a dit oser croire que cette orientation au soutien actif de l'économie nationale aura permis d'assurer la pérennité de nombreuses plus petites entreprises du secteur ainsi que les milliers d'emplois qui sont en jeu.

Monsieur Aumont a conclu en souhaitant que le monde municipal emboîtera le pas en 2021 à la dynamique du ministère des Transports du Québec (MTQ) en mettant à profit les 310M $ supplémentaires qui ont été récemment versés aux municipalités aux fins du maintien et de l'amélioration du réseau routier municipal.

SOURCE Bitume Québec

Communiqué envoyé le 3 novembre 2020 à 10:15 et diffusé par :