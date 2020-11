Agro-100 prend de l'expansion dans l'Ouest du Canada avec l'embauche d'un tout premier directeur des ventes pour l'Alberta et la Saskatchewan, M. Amesh Gupta





JOLIETTE, QC, le 3 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est via l'implantation d'un bureau des ventes à Calgary qu'Agro-100 de Joliette a décidé de s'attacher à la conquête du grand marché de l'Ouest du Canada, en particulier celui de l'Alberta où l'activité agricole a connu, en dépit de la pandémie, une belle croissance en 2020 avec une production totale, selon les statistiques du gouvernement Kenney, de 26 millions de tonnes, tous grains confondus, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2019.

Le vice-président exécutif d'Agro-100 Global, Lorne Bienstock, a précisé que ce seul facteur, combiné au fait que la Saskatchewan est toujours considérée encore aujourd'hui comme le grenier du Canada avec près de 91 % des terres ensemencées de grandes cultures, justifiait amplement l'établissement d'un bureau d'affaires avec un tout premier directeur des ventes pour ces deux provinces.

« Voilà pourquoi nous avons embauché monsieur Mahesh Gupta qui possède une très bonne expérience du marché agricole acquise dans ces deux provinces dans le secteur stratégique des systèmes d'irrigation » a dit monsieur Bienstock en insistant sur le fait que Mahesh Gupta affichait une expérience avérée en planification, en développement et en mise en oeuvre de solutions technologiques propres à répondre aux besoins réels des agriculteurs canadiens.

« Nous avons la conviction intime qu'avec les engrais foliaires, encore méconnus dans l'Ouest canadien, Agro-100 et ses produits seront capables de jouer un rôle important de soutien dans l'agriculture comme appui à l'économie en berne à cause de la pandémie » a pour sa part indiqué Mahesh Gupta. Ce dernier s'est dit confiant de voir les agriculteurs albertains et saskatchewanais opter pour des solutions clairement plus économiques, innovatrices et susceptibles de participer à l'augmentation de leurs récoltes et à l'accroissement de leurs revenus, conséquemment.

Déjà, Statistique Canada confirme l'augmentation de la production de blé, de maïs, d'orge, d'avoine et de canola dans la dernière année en Alberta, où le maïs en grains a connu la plus forte augmentation, soit +35 %.

« Avec 20 000 agriculteurs en Alberta et 34 523 exploitants agricoles en Saskatchewan, l'implantation d'Agro-100 avec son offre de produits et services tombe en terrain propice pour ne pas dire fertile » a poursuivi monsieur Gupta pour qui l'information et l'éducation des agriculteurs de l'Ouest canadien à propos des engrais foliaires est un défi enthousiasmant parce que leur bénéfice et le retour sur l'investissement sont des facteurs encore passablement méconnus dans ces deux provinces.

Agro-100 et Mahesh Gupta entendent gagner un à un leurs nouveaux clients canadiens, à coups de contacts et de rencontres personnalisées, et bâtir ainsi du même coup un réseau d'agriculteurs-distributeurs dans ces deux provinces, selon le modèle d'affaires en cours en Ontario et au Québec.

SOURCE Agro-100

Communiqué envoyé le 3 novembre 2020 à 10:00 et diffusé par :