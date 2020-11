Discovery Life Sciences agrandit son centre d'excellence PacBio pour devenir l'un des plus grands laboratoires commerciaux de services de séquençage à lecture longue au monde





Consolider le rôle de la découverte en tant que leader dans le séquençage de la lecture longue et créer des services de séquençage de la lecture longue et de la lecture courte à grande échelle

HUNTSVILLE, Alabama, 3 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciencestm (Discovery), un leader mondial dans les solutions de bioséchantillons et les services de génomique, de cellules et d'immunohistochimie (IHC), annonce l'expansion de son centre d'excellence HudsonAlpha Discovery tm PacBio Center avec l'achat de systèmes supplémentaires Sequel® II. Les nouveaux systèmes, basés sur la technologie SMRT®(Single Molecule, Real-Time Sequencing, séquençage en temps réel à une seule molécule), produisent des lectures longues très précises, connues sous le nom de lectures HiFi , et prennent en charge les dernières applications de séquençage HiFi PacBio.

Cet investissement fait de Discovery l'un des plus grands fournisseurs commerciaux de services de séquençage de nouvelle génération à lecture longue pour les applications de recherche, de développement et d'essais cliniques - avec des capacités et une expérience éprouvée pour des projets à grande échelle, notamment le programme de recherche All of Us du NIH . HudsonAlpha Discovery est le laboratoire de séquençage et de bioinformatique de Discovery Life Science qui fournit une série de technologies de séquençage à lecture longue, à lecture courte et spécifiques à un domaine, notamment les biosciences du Pacifique, Illumina NovaSeq, les plates-formes 10x Genomic, Chromium et Oxford Nanopore, la cartographie optique et les algorithmes de découverte de variantes.

Le séquençage à lecture longue améliore l'assemblage de novo, augmente la détection des variantes pour le séquençage du génome entier, cartographie de manière exhaustive les régions génomiques difficiles, identifie les isoformes de transcription et élucide les éléments complexes à l'origine de la maladie tels que les expansions répétées et les variantes structurelles que les technologies de lecture courte ne permettent pas de détecter. Ces avantages favorisent l'adoption accrue des technologies de séquençage à lecture longue, en particulier dans le domaine de l'oncologie. Pour répondre à la demande croissante avec des solutions à l'échelle et à un prix abordable, Discovery propose désormais des services étendus de séquençage génomique à lecture longue à grande échelle, intégrés à sa plate-forme complète qui comprend des solutions pour les bioséchantillons, le séquençage à courte lecture, l'isolement des acides nucléiques, l'IHC et des services de cytométrie en flux.

« HudsonAlpha Discovery est particulièrement bien placée pour répondre au besoin croissant de séquençage à lecture longue à grande échelle pour la recherche et le développement dans les domaines du cancer, des médicaments et du diagnostic », a déclaré le Dr Shawn Levy, PhD, directeur scientifique de Discovery Life Sciences. « Notre expertise est centrée sur le séquençage à haut débit, l'optimisation des flux de travail et le développement de pipelines analytiques de pointe à l'appui de programmes d'essais cliniques mondiaux à grande échelle. »

« PacBio est heureux d'aider HudsonAlpha Discovery, un des principaux fournisseurs de services de séquençage, à étendre sa capacité de séquençage HiFi pour répondre à la demande croissante de projets de séquençage à longue durée de vie », a déclaré Chris Siepert, vice-président des ventes et du soutien en Amérique et en Europe chez PacBio. « Nous sommes impatients d'étendre notre collaboration avec Discovery pour soutenir une suite complète d'applications de séquençage HiFi et de méthodes d'analyse génétique afin de faire progresser la recherche relative au diagnostic et au traitement des maladies, y compris le cancer. »

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences est le leader mondial de l'analyse d'échantillons biologiques, de l'approvisionnement, de la distribution et des services scientifiques pour les industries pharmaceutiques, biotechnologiques et du diagnostic. HudsonAlpha Discovery est la division de séquençage et de bio-informatique de Discovery, reconnue dans le monde entier, qui s'appuie sur les technologies de recherche génomique les plus récentes pour soutenir de façon globale la recherche de découverte, la recherche translationnelle et la recherche clinique. Guidée par la science, l'équipe Discovery s'engage auprès de ses clients dans une approche novatrice et consultative pour surmonter les obstacles et obtenir un résultat final plus rapide. Nous sommes la science à votre Servicetm ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur dls.com.

