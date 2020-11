NexStreaming lance des lecteurs SDK NexPlayer pour la PlayStation de Sony et les consoles de jeu Xbox Series X de Microsoft





NexStreaming a annoncé aujourd'hui le lancement de lecteurs SDK NexPlayer pour la PlayStation 5 de Sony et les consoles de jeu Xbox Series X de Microsoft.

Ces nouveaux lecteurs SDK NexPlayer permettent aux fournisseurs et diffuseurs de services vidéo d'offrir dans toutes leurs applications un streaming vidéo de qualité 4K et l'ensemble de fonctionnalités le plus avancé, et ajoute les dernières consoles de jeu PS et Xbox Series X aux appareils fonctionnant sous Android et iOS.

Le SDK NexPlayer pour PlayStation prend en charge des fonctionnalités essentielles non disponibles dans le lecteur vidéo PS5 par défaut, telles que l'insertion d'annonces pre-roll et mid-roll pouvant être diffusées à la fois côté serveur et côté client.

Ces mêmes fonctionnalités d'insertion d'annonces sont disponibles dans le lecteur SDK NexPlayer pour Xbox. Étant donné que Microsoft n'offre pas de lecteur vidéo par défaut pour les développeurs, le SDK NexPlayer est essentiel pour les propriétaires de contenu qui souhaitent monétiser leurs contenus vidéo via leurs applications OTT.

Le lecteur NexPlayer pour PlayStation et Xbox offre les mêmes caractéristiques de streaming et de lecture que le SDK NexPlayer pour Android, iOS et le web. Elles comprennent des fonctionnalités avancées comme le sous-titrage codé, le streaming à débit adaptatif, le contrôle du direct, des pistes audio multiples, la prise en charge de la gestion des droits numériques pour Google Widevine, Apple FairPlay et Microsoft Playready.

Le lecteur SDK NexPlayer s'appuie sur la puissance du hardware de prochaine génération des consoles de jeu PS5 et Xbox Series X pour améliorer encore la meilleure qualité vidéo sur les écrans de télévision de grandes dimensions. Le SDK NexPlayer est développé en interne et contrôlé par nos ingénieurs. Afin de protéger la vie privée de vos utilisateurs finaux, il ne collecte pas et n'utilise pas leurs données personnelles.

Carlos Lucas, PDG de NexPlayer, a déclaré: «Ce nouveau produit marque une étape importante de notre stratégie visant à aider les fournisseurs de services vidéo à offrir la meilleure qualité vidéo sur tous les appareils. La PlayStation de Sony et la Xbox de Microsoft, les leaders du marché, sont présentes dans le salon de millions de familles. Nos clients pourront désormais préparer des applications vidéo pour ces consoles de jeu avec les mêmes fonctionnalités avancées, la même qualité vidéo et la même assistance technique que celles auxquelles ils sont habitués avec NexPlayer.»

À propos de NexPlayer

NexPlayer est le principal lecteur SKD multi-écran de services vidéo haut de gamme. Il est intégré aux applications d'ATT, Sky, Turner, BT ou TVB. Entièrement paramétrable, il est disponible pour la PlayStation de Sony, la Xbox de Microsoft, Samsung Tizen et les téléviseurs intelligents LG WebOS, les appareils Android et iOS, ainsi que les navigateurs HTML5. Pour plus d'informations, visiter le site: www.nexplayersdk.com

