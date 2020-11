Gestion mondiale d'actifs Scotia lance les FNB indiciels Scotia





TORONTO, le 3 nov. 2020 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs Scotia annonce le lancement de ses FNB indiciels Scotia (les « FNB »), qui seront inscrits à la cote de la Bourse NEO (NEO) dès son ouverture aujourd'hui. Conseillers en gestion globale State Street agit à titre de sous-conseiller à l'égard de cette gamme de fonds négociés en bourse indiciels pondérés en fonction de la capitalisation boursière. Les FNB cherchent à reproduire le rendement d'indices largement diversifiés fournis par Solactive.

Symbole

boursier Nom du FNB Nom de l'indice Frais de

gestion

Frais

d'administration

fixes* SITB FNB indiciel d'obligations

canadiennes Scotia Solactive Broad Canadian Bond

Universe Liquid ex MPL TR Index 0,05 % 0,03 % SITC FNB indiciel d'actions

canadiennes à grande

capitalisation Scotia Solactive Canada Large Cap

Index (CA NTR) 0,03 % 0,02 % SITU FNB indiciel d'actions

américaines Scotia Solactive GBS United States 500

CAD Index (CA NTR) 0,05 % 0,03 % SITI FNB indiciel d'actions

internationales Scotia Solactive GBS Developed

Markets ex North America Large

& Mid Cap CAD Index (CA NTR) 0,15 % 0,05 %

* Ces frais diminuent à mesure que l'actif sous gestion des FNB augmente.

« Les investisseurs canadiens qui nous confient leurs épargnes bénéficient d'un large éventail de solutions de placement. Or, nous sommes ravis d'étendre la gamme de nos FNB afin de leur offrir encore plus d'options », a déclaré Neal Kerr, premier vice-président principal et chef, Gestion d'actifs mondiale Banque Scotia.

Pour en savoir plus sur ces FNB, visitez le https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/centre-de-placements/les-fonds-negocies-en-bourse-scotia.html.

Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres détenus par les FNB peuvent changer en tout temps, sans préavis. Les FNB ne sont pas garantis; la valeur des parts change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs Scotia est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia figure parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et des actifs d'environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de Solactive

Solactive est un fournisseur d'indices, de repères et d'outils de calcul de premier plan pour les professionnels des placements et de la négociation à l'échelle mondiale. Elle a son siège social à Francfort ainsi que des bureaux à Hong Kong, Toronto, Berlin et Dresden. À titre de partenaire privilégiée de ses clients, elle innove et ne tolère pas le statu quo. Ses 250 employés possèdent un savoir-faire sans pareil dans les domaines des données, de la science des données, des marchés des capitaux et de la technologie, ce qui lui permet de procurer à sa clientèle une expérience supérieure, une personnalisation unique ainsi que le meilleur rapport qualité-prix de l'industrie. Comptant à son actif plus de 14 000 indices calculés quotidiennement, Solactive offre une gamme complète de solutions, y compris des indices de pointe liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG), de même que des indices thématiques. Au 30 avril 2020, elle servait quelque 450 clients partout dans le monde et comptait environ 200 milliards $ US investis dans des produits liés à ses indices. Inscrite auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers à titre d'administrateur d'indices, Solactive est supervisée par la BaFin (autorité fédérale de supervision financière allemande).

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 3 novembre 2020 à 09:00 et diffusé par :