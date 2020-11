TorQuest Partners et la Caisse de dépôt et placement du Québec annoncent un investissement dans Barrette Outdoor Living





QUÉBEC et Ontario et MIDDLEBURG HEIGHTS, Ohio, le 3 nov. 2020 /CNW Telbec/ - TorQuest Partners (« TorQuest ») et la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse ») ont annoncé aujourd'hui un investissement majoritaire dans Barrette Outdoor Living Inc. (« BOL » ou la « Société »), un fabricant nord-américain de produits pour clôture et garde-corps de premier plan. TorQuest et la Caisse collaborent dans cette transaction avec le propriétaire de BOL, Les Entreprises Barrette Ltée, qui conservera une participation minoritaire importante dans la Société, et avec l'équipe de direction de BOL, dirigée par le chef de la direction Jean desAutels. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

BOL fabrique et vend des clôtures et des garde-corps en vinyle, en aluminium et en acier, des terrasses en composites et d'autres produits pour l'extérieur vendus par des détaillants spécialisés, des centres de rénovation et des cours à bois. La taille de la Société, ses activités verticalement intégrées et son vaste portefeuille de clôtures, de garde-corps et de terrasses lui ont toujours permis de pénétrer les canaux de distribution et d'accroître sa part de marché dans son créneau principal de la rénovation et du réaménagement des espaces extérieurs. BOL a également pris de l'expansion grâce à des acquisitions, qui ont élargi la portée géographique de la Société et fait de son portefeuille de produits la gamme la plus complète du secteur.

Jonathan Fraser, associé chez TorQuest, a déclaré : « Cet investissement s'inscrit dans notre stratégie bien établie qui vise à établir des relations avec des entrepreneurs canadiens prospères afin de soutenir leur transition. BOL a connu une croissance exceptionnelle au cours de la dernière décennie grâce à ses capacités opérationnelles inégalées et à son service à la clientèle de premier plan. Nous sommes d'avis que l'entreprise est bien placée pour tirer parti de la dynamique intéressante du secteur de l'aménagement extérieur en Amérique du Nord et nous sommes impatients de nous associer à l'équipe de BOL pour propulser l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance. » Il s'agit du dixième investissement dans la plateforme de Fonds IV pour TorQuest, qui a récemment fermé son cinquième fonds, TorQuest Partners Fund V, avec un capital engagé de 1,375 G$.

Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable de la Caisse, a ajouté : « Par cette transaction, la Caisse est ravie d'appuyer Les Entreprises Barrette, une entreprise québécoise performante, dans son évolution et son plan de développement. Grâce à sa stratégie de croissance ambitieuse et à ses nombreuses acquisitions transformatrices, BOL est maintenant un leader nord-américain dans un secteur en forte croissance. L'investissement et le soutien de la Caisse aideront à accélérer l'expansion de l'entreprise au cours des prochaines années et à maintenir sa position de chef de file. »

Jean desAutels, chef de la direction, a déclaré : « Je suis extrêmement fier des réalisations de l'équipe de BOL et je crois que c'est le bon moment de contribuer à l'expansion de l'entreprise. TorQuest et la Caisse sont les bons partenaires pour le faire. BOL possède d'excellentes bases et est prête pour la prochaine étape de sa croissance. »

Moelis & Company LLC et Financement d'entreprises PwC ont agi à titre de conseillers financiers auprès de BOL pour la transaction.

À propos de Barrette Outdoor Living Inc.

Barrette Outdoor Living est le principal fournisseur nord-américain de produits d'aménagement extérieur sur le marché résidentiel. L'entreprise produit des clôtures et garde-corps en vinyle, en aluminium et en acier, des terrasses en composite et d'autres produits d'aménagement extérieur vendus par des détaillants spécialisés, des centres de rénovation et des cours à bois. Elle emploie plus de 2?000 personnes dans dix emplacements aux États-Unis. Pour plus d'information, consultez le site : www.barretteoutdoorliving.com.

À propos de TorQuest Partners

Fondée en 2002, TorQuest Partners est un gestionnaire canadien de fonds de capital-investissement. Comptant plus de trois milliards de dollars canadiens de capitaux propres sous gestion, TorQuest investit actuellement à partir de TorQuest Partners Fund IV, un fonds de 925 millions de dollars canadiens qui a été fermé en juin 2016. En mars 2020, TorQuest a annoncé la fermeture de son Fonds V à 1,375 G$ CA. TorQuest investit dans des sociétés du marché intermédiaire et travaille en étroite collaboration avec la direction pour créer de la valeur. Pour en savoir plus sur TorQuest Partners, veuillez consulter le site www.torquest.com.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élevait à 333,0 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2020. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site www.cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

