/R E P R I S E -- Avis de convocation aux médias - Les ministres Jean Boulet et Pierre Fitzgibbon et la ministre déléguée Chantal Rouleau donnent le coup d'envoi de la 5e Journée carrières virtuelle de CargoM/





Des centaines d'emplois passionnants à pourvoir dans l'industrie du transport et de la logistique

MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, CargoM vous convie à l'unique rendez-vous carrières en transport et logistique, le mardi 3 novembre prochain de 9 h à 17 h. Malgré l'actuelle pandémie de COVID-19, CargoM juge toujours opportun d'offrir à ses membres et partenaires la chance de promouvoir auprès des chercheurs d'emplois et du grand public les nombreuses perspectives de carrière et de formation de notre secteur essentiel, éprouvé par une forte rareté de main-d'oeuvre.

Mme Sylvie Vachon, présidente du conseil d'administration de CargoM et M. Mathieu Charbonneau, directeur général, en compagnie de M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et de Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, donneront le coup d'envoi virtuel de la Journée carrières. De nombreux membres de l'industrie du transport et de la logistique sont également attendus.

L'événement virtuel se tiendra sur la plateforme Easy Virtual Fair, solution bilingue et entièrement mobile, accessible sur ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents. Une quarantaine d'employeurs et de centres de formation pourront échanger en direct par clavardage ou par vidéoconférence avec des étudiants, de jeunes diplômés et des candidats à la recherche de nouveaux défis. Les visiteurs auront accès à des activités de présentation de métiers et les exposants, à des séances d'information portant sur les services et programmes offerts aux entreprises par Emploi-Québec et par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Date : Mardi 3 novembre 2020, de 9 h à 17 h

Allocutions des ministres dès 9 h 30



Lieu : Inscrivez-vous d'avance au lancement virtuel, en cliquant ici.

Participez au lancement virtuel le 3 novembre en cliquant ici.

À propos de la Journée carrières CargoM

Rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, la Journée carrières CargoM constitue une occasion unique de découvrir les emplois stimulants reliés aux secteurs de la logistique et du transport maritime, routier, ferroviaire et aérien et d'échanger avec des experts de cette industrie en pleine effervescence. C'est un rendez-vous le 3 novembre prochain! Consultez les nombreuses offres d'emploi en ligne au www.cargo-montreal.ca.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (www.cargo-montreal.ca - @CargoMtl) réunit les acteurs de l'industrie de la logistique et du transport des marchandises du Grand Montréal, les institutions d'enseignement, les centres de recherche, les associations sectorielles autour d'objectifs communs en vue d'en accroître la cohésion, la compétitivité, la croissance et le rayonnement. L'industrie de la logistique et des transports dans la grande région métropolitaine représente 120 000 emplois en transport et entreposage, 6 000 établissements et plus de 4,3 milliards de dollars par année en retombées économiques pour la région métropolitaine de Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.

