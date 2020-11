Global Knowledge est récompensée par Palo Alto Networks pour sa formation destinée aux professionnels de la sécurité

TalentEgg, premier site d'offres d'emploi et de ressources professionnelles au pays, à destination des étudiants, des jeunes diplômés et des professionnels en début de carrière, a annoncé le lancement de sa vitrine vidéo des candidats, un service...

JDM Technology Group, un groupe mondial de fournisseurs de logiciels de premier plan, pour les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Maestro Technologies Inc., basé à Varennes, au...