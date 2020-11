TalentEgg lance sa vitrine vidéo des candidats pour promouvoir le recrutement de demain





TalentEgg, premier site d'offres d'emploi et de ressources professionnelles au pays, à destination des étudiants, des jeunes diplômés et des professionnels en début de carrière, a annoncé le lancement de sa vitrine vidéo des candidats, un service visuel national unique en son genre au pays permettant aux employeurs d'entrer en contact avec de jeunes talents et de les recruter. Elle fait partie des fonctionnalités disponibles sur la plateforme TalentEgg qui a pour but d'aider les candidats des générations Y et Z à attirer l'attention des recruteurs et réussir leur recherche d'emploi pendant et au-delà de la pandémie de la COVID-19. La vitrine vidéo des candidats de TalentEgg permet aux chercheurs d'emploi de téléverser leur CV et d'enregistrer gratuitement une vidéo de présentation sur une base de données consultable, afin que les employeurs ne manquent aucun candidat lors de leur campagne de recrutement.

« Les mesures de distanciation sociale mises en place pour contrôler la propagation de la COVID-19 et la transition vers le « travail depuis la maison » ont transformé le processus de recrutement, a déclaré Mary Barroll, présidente de TalentEgg. Les employeurs recherchent de plus en plus des savoir-être, rendant les employés plus résilients et plus adaptables, et qui permettent d'ajouter à leurs équipes des talents plus diversifiés, reflétant la société canadienne. La vitrine vidéo des candidats de TalentEgg apporte une solution à ces deux problèmes : en soutenant les stratégies de diversité et d'intégration des employeurs et en donnant un aperçu des savoir-être des candidats en matière de communication et de présentation. »

L'outil de présentation vidéo permet également d'accélérer le recrutement en donnant un aperçu de la personnalité et des objectifs de carrière du candidat, ce qui réduit ainsi les étapes de sélection dans le processus de recrutement. En outre, comme de nombreux employeurs prévoient de maintenir le travail à distance au-delà de la pandémie de la COVID-19 et que la présence physique des employés sur le lieu de travail continue de perdre de sa pertinence, les recruteurs chercheront de plus en plus à sélectionner les talents en fonction de leurs compétences plutôt que de limiter leur recherche aux seuls candidats locaux. La vitrine vidéo des candidats de TalentEgg aide ainsi les recruteurs à entrer en contact avec des personnes de toutes les provinces, dans un format qui permet de faire rayonner à la fois leurs compétences professionnelles et personnelles.

« La vitrine vidéo des candidats de Talent Egg donne aux employeurs et aux recruteurs la possibilité de rencontrer des talents de tout le pays en un seul lieu et de se faire une idée des connaissances, des compétences et de la personnalité de chaque candidat, a expliqué Trevor Buttrum, responsable du programme Career Connections. La vidéo est ce qui donne vie à la candidature ».

Les candidats peuvent téléverser leur CV et enregistrer une vidéo de présentation gratuitement sur le site web de TalentEgg : https://talentegg.ca/candidate-showcase. Les employeurs qui souhaitent accéder à la vitrine vidéo des candidats peuvent en savoir plus sur le site https://employers.talentegg.ca/candidate-showcase.

À propos de TalentEgg :

TalentEgg est le premier site d'offres d'emploi et de ressources professionnelles en ligne au Canada, destiné aux étudiants, aux jeunes diplômés et aux professionnels en début de carrière. Depuis 2008, TalentEgg a aidé des millions d'étudiants et de jeunes diplômés à faire avancer leur carrière. C'est une plateforme performante de valorisation de la marque employeur, qui permet aux entreprises de présenter leur offre, d'accroître leur notoriété et de recruter de jeunes talents de haut niveau. Visitez le site https://talentegg.ca/

