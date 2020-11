IBM Canada fait équipe avec Financière IGM pour accélérer la transformation des nuages hybrides





MARKHAM, Ontario, le 3 nov. 2020 /CNW/ - IBM (NYSE:IBM) a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec la Financière IGM (IGM.TO) pour accélérer son ambitieuse transformation numérique sur cinq ans, une initiative qui devrait permettre de moderniser l'entreprise et de réaliser des économies. Financière IGM, l'une des principales sociétés de gestion de patrimoine et d'actifs diversifiés du Canada, travaille avec des clients particuliers et institutionnels en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et gère et conseille un actif total d'environ 196 milliards de dollars.

Dans le cadre de sa transformation numérique, l'organisation a adopté une infrastructure en nuage hybride soutenue par un IBM Z pour soutenir ses applications essentielles et les capacités de sécurité, d'évolutivité et de fiabilité qu'offre l'IBM Z. En outre, IGM déploie les services IBM Security X-Force Threat Management, qui s'appuient sur IBM Security QRadar et Resilient pour une détection ininterrompue des menaces sur les données dans toute l'entreprise.

« Nous nous engageons à utiliser la technologie pour améliorer la façon dont nous travaillons avec nos clients », a déclaré Mike Dibden, directeur de l'exploitation, Financière IGM inc. « C'est pourquoi nous nous associons avec les meilleurs leaders mondiaux tels qu'IBM pour mettre en oeuvre l'une des initiatives de transformation numérique les plus complètes de notre secteur. IBM nous fournit l'étendue et la profondeur de l'expertise dont nous avons besoin. »

M. Dibden a souligné que le travail effectué par IBM, notamment la mise en place d'une nouvelle connectivité et l'amélioration de la sécurité, permet à IGM de faciliter la vie de ses clients, conseillers et employés en leur offrant le type d'expériences numériques en ligne et mobiles auxquelles ils se sont habitués dans d'autres parties de leur vie. Cela inclut un meilleur accès aux applications numériques, la possibilité de communiquer avec les conseillers par vidéoconférence, des délais de traitement plus courts pour les changements de compte, une transparence accrue et l'accès à l'information, le tout dans un environnement sécurisé.

« La numérisation des services financiers n'a jamais été aussi cruciale alors que nous sommes confrontés aux perturbations permanentes créées par la pandémie de COVID-19 », a déclaré Ralph Chapman, vice-président des services financiers d'IBM Canada. « Financière IGM est l'exemple parfait d'une société dont l'engagement avancé dans la transformation numérique et l'investissement continu dans IBM Z pour le nuage hybride l'ont bien positionnée pour l'accélération rapide nécessaire en pleine crise et au-delà. »

La collaboration avec Financière IGM n'est qu'un exemple du leadership d'IBM en matière de transformation numérique pour l'industrie. Aujourd'hui, 47 des entreprises du Fortune 50 comptent sur IBM Cloud et chacune des 10 plus grandes banques mondiales sont des clients IBM Cloud as-a-Service. En outre, 97 % des 100 premières banques mondiales travaillent avec IBM et 44 des 50 premières banques utilisent IBM Z. La société continue de contribuer à l'expansion et au renforcement de son offre de solutions, de services et de partenariats afin d'offrir des innovations transformatrices à ses clients.

