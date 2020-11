BMO et Visa Canada collaborent pour lancer deux nouvelles cartes de crédit avec récompenses pour répondre aux besoins des Canadiens en matière de style de vie





Les nouvelles cartes offrent au client un potentiel d'accumulation de récompenses accéléré et une souplesse d'échange grâce au réseau de paiement, à l'envergure et aux avantages de Visa

Les clients obtiennent cinq fois plus de points sur des achats quotidiens adaptés à leurs habitudes de dépenses quotidiennes

MONTRÉAL, le 3 nov. 2020 /CNW/ - BMO Banque de Montréal et Visa Canada ont collaboré pour lancer les nouvelles cartes de crédit BMO eclipse Visa Infinite* et BMO eclipse Visa Infinite Privilege. Les nouvelles cartes sont conçues pour répondre aux besoins quotidiens des Canadiens en matière de style de vie et offrent un potentiel d'accumulation élargi et une plus grande flexibilité au chapitre des récompenses. Les cartes BMO eclipse Visa Infinite tirent également parti du programme de fidélisation amélioré BMO Récompenses de la Banque et de la marque, de l'envergure et de l'implantation mondiale de Visa pour offrir aux clients une gamme de cartes de crédit de premier ordre.

Les clients vont désormais découvrir :

BMO eclipse Visa Infinite - Une carte haut de gamme conçue pour les milléniaux férus de technologie numérique qui offre cinq fois plus de points dans les catégories de tous les jours, y compris les restaurants, l'épicerie, l'essence, les transports en commun et le covoiturage, un crédit de style de vie annuel de 50 $ et 10 pour cent de points en plus lorsqu'un titulaire de carte secondaire est ajouté, une couverture d'assurance mobile, ainsi que des expériences uniques de divertissement, de restauration et de voyage.

BMO eclipse Visa Infinite Privilege - Une carte métallisée de luxe qui offre aux clients des avantages de voyage et de style de vie inégalés, ainsi qu'un accès à des expériences supérieures et spécialement planifiées. Les titulaires de carte reçoivent cinq fois plus de points dans les catégories de tous les jours, y compris les restaurants, l'épicerie, l'essence, la pharmacie et les voyages, ainsi qu'un crédit de style de vie annuel de 200 $. Lors de leurs déplacements, les titulaires de carte principaux peuvent profiter de six laissez-passer de salon, d'une place de stationnement et d'un service de voiturier à l'aéroport, ainsi que d'une solide assurance voyage. Lorsqu'un deuxième titulaire de carte est ajouté, le client obtient 25 pour cent de points supplémentaires.

« Avec ces nouvelles cartes, nous avons complètement repensé ce que peut être une carte de crédit avec récompenses, a déclaré Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier. Lors de la création de ces cartes, nous avons pris le temps d'écouter nos clients et compris que leurs besoins évoluent. Nous avons conçu ces cartes pour qu'elles correspondent mieux à ce que les Canadiens recherchent actuellement : des récompenses immédiates et pertinentes. Nous sommes particulièrement enthousiasmés par la façon dont les Canadiens profiteront de la carte BMO eclipse Visa Infinite et nos clients peuvent désormais profiter de cartes qui offrent des avantages exclusifs et qui récompensent leurs achats quotidiens. Nous sommes toujours à la recherche d'occasions de donner aux Canadiens les moyens d'améliorer leurs finances, et collaborer avec Visa Canada pour lancer ces deux cartes est l'une des nombreuses façons dont nous le faisons. »

« Nous sommes ravis de faire équipe avec BMO pour offrir à leurs titulaires de carte plus de choix, de souplesse et de sécurité grâce à l'accès aux principaux avantages et capacités de Visa, s'est réjouie Stacey Madge, directrice nationale et présidente de Visa Canada. Lorsque l'innovation bancaire rencontre l'innovation en matière de paiements, les possibilités sont infinies. Ensemble, nous redéfinissons l'expérience des titulaires de carte en répondant aux besoins uniques des Canadiens en matière de style de vie dans notre monde dynamique et en constante évolution. »

Selon les Études économiques de BMO, l'économie canadienne a dépassé la plupart des attentes au cours des premières étapes de la reprise post-pandémie, les consommateurs jouant un rôle vital. Bien que les défis économiques persistent dans certains secteurs, les dépenses dans des domaines comme l'épicerie, les articles d'usage courant et l'électronique ont toutes augmenté.

Afin d'aider les Canadiens, les nouvelles cartes de crédit BMO eclipse Visa sont conçues pour récompenser le client pour ses achats quotidiens. Les cartes offrent un taux d'accumulation concurrentiel et accéléré, grâce auquel le client obtient cinq fois plus de points sur ces achats et un point de récompense BMO pour chaque dollar dépensé. Les nouveaux titulaires de carte eclipse ont également accès aux meilleurs avantages Visa de leur catégorie, notamment des repas virtuels et en personne grâce à la Série de rencontres à table Visa Infinite, à la Collection hôtels Visa Infinite et à des expériences uniques grâce à la commandite par Visa d'événements et d'organisations de renommée mondiale.

Pour en savoir plus sur les nouvelles cartes de crédit BMO eclipse Visa Infinite et BMO eclipse Visa Infinite Privilege, veuillez consulter www.bmo.com/youreclipse.

