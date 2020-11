Weifang, en Chine de l'Est, organise une exposition mondiale de produits alimentaires en ligne





WEIFANG, Chine, 3 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Du 23 au 25 octobre, la première exposition internationale de produits agricoles et alimentaires de Weifang, sur le thème « Ouverture, innovation et intégration », s'est tenue dans la zone agricole nationale globale de Weifang, dans la province du Shandong, en Chine de l'Est, selon le département de la publicité de la municipalité de Weifang.

L'exposition s'est déroulée en ligne, avec un total de 1 030 entreprises, y compris des entreprises agricoles nationales et provinciales de premier plan, des équipements techniques pour l'alimentation et les produits, des entreprises de services techniques et de grandes plateformes de commerce électronique qui ont rejoint l'événement basé sur le cloud.

Il y avait près de 10 000 objets exposés et six zones d'exposition en ligne ont été créées pour présenter des produits agricoles et alimentaires nationaux célèbres et spéciaux, des produits alimentaires nationaux, des produits alimentaires importés, des services techniques et des équipements commerciaux, des produits à succès en ligne et des services de diffusion en direct, qui présentaient pleinement les nouvelles technologies, les nouvelles réalisations et les nouveaux produits de l'industrie agroalimentaire chinoise.

« Chacun de nos oeufs est imprimé avec un code rouge pour assurer la traçabilité de chaque oeuf. Ce n'est pas vrai que plus la couleur du jaune d'oeuf est sombre, mieux c'est. Le véritable oeuf nourri au grain présente la couleur jaune des grains de maïs naturels. La couleur du jaune d'oeuf peut en fait être obtenue en ajoutant des additifs à l'alimentation », a déclaré un présentateur qui a fait découvrir au public le sens commun de la qualité des oeufs, dans la salle de retransmission en direct de la plateforme d'exposition en ligne de l'exposition.

L'exposition a également permis de réaliser des échanges interactifs en temps réel, des négociations commerciales intelligentes, une expérience de participation complète, une recherche d'informations sur les grandes données de l'industrie et d'autres fonctions, créant ainsi un nouveau format d'exposition en ligne de denrées et de produits alimentaires, ainsi qu'une plate-forme internationale d'exposition, d'échange et de coopération.

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition, Liu Yun, un haut fonctionnaire de Weifang, a déclaré que l'agriculture est l'une des industries les plus compétitives de Weifang et elle a formé six grandes industries de céréales, de légumes, de bétail et de volaille, de fleurs, de plants, de melons et de fruits, et deux grandes industries de semences et de machines agricoles.

« Weifang saisira l'occasion de la tenue de cette exposition et utilisera des produits alimentaires et agricoles spéciaux comme support pour renforcer globalement les échanges avec les entreprises et institutions nationales et étrangères, exploiter le potentiel de coopération et rechercher des possibilités de coopération », a déclaré M. Liu, ajoutant que Weifang s'efforcera d'offrir les meilleurs services pour réaliser un développement commun, un bénéfice mutuel et une situation gagnant-gagnant.

Liens vers les images :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=375657

Légende : Weifang, en Chine de l'Est, organise une exposition mondiale de produits alimentaires et de fruits et légumes

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1325126/Expo.jpg

Communiqué envoyé le 3 novembre 2020 à 07:37 et diffusé par :