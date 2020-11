AGRAS PET FOODS : une acquisition stratégique pour Agras





GENOA, Italie, 3 novembre 2020 /PRNewswire/ -- L'entreprise qui commercialise les marques Schesir, Stuzzy, Adoc rachète la Cerere Produzione, qui s'occupe de la production et de l'emballage d'aliments secs pour animaux de compagnie à Neive (CN).

Agras Pet Foods - une société italienne née et située à Gênes depuis 1986, opérant dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie par le biais de la commercialisation en Italie et à l'étranger des marques Schesir, Stuzzy dans les magasins spécialisés et Adoc dans la grande distribution - a conclu le vendredi dernier l'acquisition de l'usine de production de Cerere, à Neive, dans la province de Cuneo, dédiée à la production et à l'emballage d'aliments secs (croquettes) pour animaux de compagnie.

Le projet d'intégration industrielle entre Agras Pet Foods et Cerere représente une étape stratégique fondamentale pour l'ambition d'Agras Pet Foods de devenir un acteur clé dans le segment des aliments secs avec sa marque phare Schesir.

Agras Pet Foods veut en fait consolider sa présence dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie en couvrant toute la chaîne de production jusqu'à la commercialisation, à travers un investissement à long terme, le maintien de tout le personnel actuel et une attention particulière au territoire où l'usine est située.

"La transaction - a déclaré l'Administrateur Délégué Pietro Molteni - s'insère dans la stratégie de Agras Pet Foods qui vise à développer une gamme de produits secs innovants, distribués en Italie et à l'étranger par un accès et un contrôle directs à la capacité de production, en devenant responsable de l'ensemble de la chaîne, de l'approvisionnement à la production".

Agras Pet Foods, fondée à Gênes en 1986, dans le but d'apporter une haute qualité dans les aliments pour animaux de compagnie en termes de matières premières, formulations et processus de production, maintenant détenue par le fonds de capital-investissement NXMH, elle est la première en Italie dans le segment des aliments naturels pour chiens et chats et elle se développe rapidement à l'étranger. Elle compte 60 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de près de cent millions d'euros, en croissance constante d'année en année: elle commercialise environ 25.000 tonnes de produits avec les marques Schesir, Stuzzy et Adoc en Italie et dans plus de 40 pays à l'étranger, avec plus de 3.000 clients.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1326132/Agras_Pet_Foods_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 3 novembre 2020 à 07:27 et diffusé par :