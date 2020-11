Aidoc poursuit son expansion en France en s'associant à Deeplink Medical





Deeplink Medical intègre l'IA dans sa plateforme de téléradiologie pour assister les radiologues

LYON, France, 3 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Les solutions d'Aidoc seront désormais disponibles en France à partir de la plateforme de téléradiologie ITIS de Deeplink Medical, permettant à sa clientèle d'avoir accès à une plateforme de pointe qui intègre les solutions d'IA d'Aidoc pour la détection des anomalies aiguës, créant ainsi une offre unique et premium pour ses radiologues.

Deeplink Medical met à disposition la plateforme de téléradiologie ITIS auprès des établissements de soin publiques et privés pour permettre l'encadrement des demandes d'examens d'imagerie en urgence ou en programmée. ITIS optimise la collaboration entre les professionnels de santé et permet au médecin en contact direct avec le patient, de disposer de l'avis d'un médecin radiologue situé à distance du lieu de réalisation de l'examen radiologique. ITIS permet ainsi de pallier aux inégalités de soins sur un territoire.

"Nous sommes ravis de pouvoir intégrer les solutions d'IA d'Aidoc sur notre plateforme afin de fournir à nos clients une solution téléradiologique haute gamme capable d'interpréter de manière plus qualitative et de prioriser automatiquement les cas urgents", Hugues Lajoie, DG de Deeplink Medical. Les algorithmes d'Aidoc sont utilisés par notre partenaire IMADIS Téléradiologie qui prennent en charge plus de 400 scanners et IRM par jour. "Nous avons choisi Aidoc car la marge d'erreur après l'intégration est proche de zéro - l'IA augmente l'expertise humaine du radiologue et agit comme un filet de sécurité fonctionnant en arrière-plan, créant ainsi un système de double lecture".

Les solutions d'intelligence artificielle d'Aidoc détectent les anomalies aiguës et les priorisent dans le flux de travail des radiologues. La société dispose de 6 autorisations FDA et 6 marquages CE pour des pathologies telles que l'hémorragie intracrânienne, l'embolie pulmonaire et les fractures du rachis cervical. La société a connu une expansion mondiale rapide, desservant désormais plus de 400 centres de santé sur cinq continents et accroît sa présence parmi les groupes de téléradiologie. Le Dr. Alexandre Ben Cheikh, radiologue et co-fondateur de IMADIS Téléradiologie partage que: "Aidoc nous signale aussi bien des pathologies franches, que des atteintes parfois bien plus difficiles à repérer. Et les téléradiologues sont au quotidien rassurés de savoir qu'Aidoc fonctionne toujours en arrière-plan."

"Nous sommes fiers de nous associer à Deeplink Medical et sommes convaincus que cette nouvelle collaboration suivra le succès de notre partenariat avec IMADIS Téléradiologie, nous permettant de proposer une offre unique et premium pour les radiologues sur le marché français", selon Jeremy De Sy, Directeur Commercial Europe chez Aidoc.

A propos de Deeplink Medical

Plus d'informations sont disponibles à l'adresse : http://deeplink-medical.com

Contact presse : Manon Rey-Bayle : communication@deeplink-medical.com ? Tél. : 09 72 14 91 87

À propos d'Aido c: https://www.aidoc.com.

Media contact:

Ariella Shoham

VP Marketing

ariella@aidoc.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1274791/Aidoc_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1326069/Deeplink_Medical.jpg

Communiqué envoyé le 3 novembre 2020 à 07:00 et diffusé par :