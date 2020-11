Lachine facilite l'implantation de zones de stationnement sur rue réservé aux résidents





MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 3 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du conseil du 2 novembre, les élus de Lachine ont autorisé l'implantation d'un nouveau programme de stationnement sur rue réservé aux résidents (SRRR) afin de faciliter la délivrance de vignettes dans les secteurs achalandés. Les citoyens pourront désormais faire une requête pour que leur tronçon de rue ait des zones réservées de stationnement. Au moins cinq résidents d'adresses différentes devront faire une demande pour que l'Arrondissement effectue un sondage auprès des citoyens du secteur concerné. La proposition devra obtenir la majorité pour que la zone de stationnement réservé soit constituée.

Un système d'obtention de vignettes plus accessible

Jusqu'ici, l'Arrondissement proposait son propre système de vignettes aux résidents habitant certains secteurs générateurs d'affluence, afin de leur assurer une ou deux places de stationnement à proximité de leur résidence, ainsi que des places pour leurs visiteurs. L'Arrondissement de Lachine se joint maintenant au SRRR de la Ville de Montréal qui permet de se procurer une vignette de stationnement en ligne sur Montreal.ca. Ce permis n'est autorisé que pour un seul véhicule par résident et ne comporte pas de vignettes pour les visiteurs. Toutefois, chaque tronçon de rue comportant des zones de stationnements réservés inclut également des espaces sans vignette.

« Grâce à ce nouveau système de permis de stationnement, les citoyennes et citoyens de Lachine pourront acheter et renouveler leurs vignettes en ligne. Ce système permettra aussi de sonder les citoyens lors de la mise en place de nouvelles zones et simplifiera le travail des inspecteurs chargés du respect de nos différentes réglementations », a mentionné Younes Boukala, conseiller d'arrondissement du district J.-Émery-Provost.

« Je suis très heureuse que mon collègue Younes Boukala se soit penché sur le processus d'octroi de vignettes à Lachine afin d'en simplifier le processus et le rendre plus équitable pour les Lachinois », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Les systèmes de stationnement sur rue réservé aux résidents de la Ville de Montréal sont gérés par les arrondissements, qui élaborent chacun leur politique locale. Le coût du permis de stationnement varie d'un arrondissement à l'autre. Dans l'arrondissement de Lachine, il est de 25 $ par an.

