Total Telecom avertit de l'importance cruciale de la concurrence sur le marché européen des télécommunications





Total Telecom s'est entretenue avec le directeur général de l'ECTA, Luc Hindryckx, durant la table ronde du congrès de Total Telecom, et a évoqué l'importance cruciale de la concurrence sur le marché européen des télécommunications et l'énorme valeur économique que ce secteur peut apporter.

Pour l'ECTA, il est essentiel de conserver un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications en Europe pour garantir que les dernières technologies de communications puissent atteindre le public de manière rapide et rentable. Étant donné la situation géopolitique actuelle, les opérateurs sont confrontés à beaucoup d'incertitude lorsqu'il s'agit de choisir des fournisseurs, ce qui pourrait faire grimper les coûts de diverses manières.

Dans un récent communiqué de presse de l'ECTA, Luc Hindryckx a averti que les restrictions politiques se traduiront non seulement par une augmentation des dépenses d'investissement à court terme à mesure que les équipements doivent être remplacés, mais aussi par une augmentation à long terme des coûts d'exploitation, et qu'elles affecteront d'autres objectifs importants, comme la capacité des opérateurs à réduire leur empreinte carbone. Avec tout cela, Luc Hindryckx pense qu'il y aura des retards dans le déploiement de nouvelles technologies comme la 5G et que cela risque par conséquent de faire reculer l'Europe sur le plan technologique au niveau international.

Total Telecom a affirmé qu'un écosystème juste et équilibré était devenu encore plus crucial dans le secteur des télécommunications dans le climat économique mondial actuel, qui continue à subir les effets de la pandémie de COVID-19. Alors que de nombreux gouvernements à travers le monde positionnent le secteur des télécommunications, en particulier la 5G, au coeur de leur reprise économique, Total Telecom pense qu'il est aujourd'hui plus indispensable que jamais de garantir la concurrence et de stimuler l'investissement dans ce secteur.

