L'exposition en ligne sur l'approvisionnement K-Quarantine aura lieu du 9 au 13 novembre





Le Service public d'approvisionnement et l'Institut coréen de développement de l'industrie de la santé hébergeront l'« Exposition en ligne sur l'approvisionnement K-Quarantine » dans un espace virtuel sur cinq jours du 9 au 13 novembre.

Cet événement est organisé pour présenter les cas réussis en Corée de K-quarantine dans la crise de la COVID-19 et pour soutenir les entreprises nationales dans leur exploration des marchés étrangers.

112 entreprises nationales liées au modèle K-quarantine participeront à cet événement et l'exposition virtuelle, les conseils à l'exportation et la conférence électronique seront menés en ligne sans face à face pour que les visiteurs puissent participer à l'exposition sur l'approvisionnement depuis le monde entier, quels que soient leur heure locale et le lieu où ils se trouvent.

L'Exposition virtuelle sera composée de cinq espaces dont la salle de la technologie médicale, la salle de la technologie de l'innovation, la salle des équipements de sécurité, la salle des technologies de diagnostic et la salle des produits antiseptiques, et les produits et technologies de quarantaine réalisés par les excellentes petites et moyennes entreprises Coréennes seront exposés.

Dans l'espace Conseil à l'exportation où seront présents près de 70 acheteurs issus de 20 pays dont les États-Unis, la Russie et l'Inde, les participants pourront avoir des échanges pratiques les uns avec les autres lors de séances de conseil en privé.

La conférence électronique fournira des informations sur les modifications post-COVID-19 dans le domaine de la santé internationale et les principaux marchés d'approvisionnement.

En attendant, les visiteurs nationaux et étrangers intéressés ainsi que les entreprises et les acheteurs participants peuvent également se joindre à cet événement grâce à la pré-inscription.

Pour plus d'informations, visitez la page d'accueil de l'Exposition en ligne sur l'approvisionnement K-Quarantine (www.k-qurantine-procurement.kr) pour l'inscription ou contactez le Secrétariat pour des instructions supplémentaires.

