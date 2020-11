Milrem Robotics a effectué une démonstration de son véhicule terrestre inhabité (UGV), THeMIS, pour l'armée italienne





Cette semaine, Milrem Robotics, leader de la robotique terrestre européenne, a effectué une démonstration de son véhicule terrestre inhabité (UGV), THeMIS, pour l'armée italienne et a lancé un nouveau programme d'évaluation et d'analyse de la mise en place de systèmes intelligents au sein de la doctrine militaire.

La semaine dernière, lors du Salon militaire de la robotique terrestre (Military Robotics and Autonomous Systems - RAS), la société a présenté avec succès son véhicule terrestre inhabité (UGV), THeMIS, qui a bénéficié d'une amélioration grâce au système « Intelligent Functions Integration Kit (MIFIK) » de Milrem. Ce système comporte des fonctionnalités autonomes telles la navigation de point en point et la fonction "Follow me". Bien que présenté sur le THeMIS, le système MIFIK peut également être intégré à d'autres véhicules inhabités aux capacités Similaires.

Parallèlement à cette démonstration en direct, Milrem Robotics a également lancé son programme d'évaluation et d'analyse des systèmes (IS-IA²), conçu pour aider les forces armées à incorporer, à leurs capacités, des systèmes intelligents.

Le programme IS-IA² comporte trois étapes: l'analyse des exigences des forces armées, la mise en oeuvre d'une solution RAS (Robotocs and Autonomous Systems) personnalisée, parallèlement à l'intégration des technologies fournies et/ou personnalisées par l'industrie locale, pour les forces armées, , puis l'évaluation du résultat.

"Le programme IS-IA² fournit un soutien plus ample aux forces armées - de la planification initiale à l'analyse, consécutive à la mise en oeuvre, de systèmes robotiques et intelligents, en passant par leur mise en oeuvre complète, à l'aide de méthodologies de développement de concept et d'expérimentation conformes aux normes OTAN. Ceci permet aux clients de bénéficier d'un soutien et de solutions à toutes les étapes du processus," a déclaré le capitaine (retraité )Jüri Pajuste, directeur Recherche et Développement pour la Défense, chez Milrem Robotics.

"Forte de plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'expérimentation RAS et de l'intégration des systèmes connexes, Milrem Robotics est idéalement positionnée pour devenir partenaire technologique et lancer un programme novateur d'évaluation de la robotique terrestre, qui permettra de créer ou d'améliorer de nouvelles capacités militaires," a ajouté M. Pajuste.

Milrem Robotics a récemment livré quatre UGV THeMIS à l'armée royale des Pays-Bas, qui accroit ainsi sa flotte THeMIS à six unités. La société est l'intégrateur système, y compris pour des technologies tierces. Elle intègre notamment les systèmes d'armes aux véhicules UGV livrés.

Le THeMIS a été vendu dans neuf pays dont sept pays membres de l'OTAN, y compris la France, la Norvège, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Milrem Robotics a récemment lancé le véhicule de combat robotisé de type X (le Type-X RCV) qui vise à soutenir les unités mécanisées.

Milrem Robotics dirige également iMUGS, un projet financé par l'EDIDP qui développe l'architecture standard européenne des véhicules terrestres inhabités et leur système de gestion, y compris les solutions de cyberdéfense. La société met en lumière les avantages des systèmes inhabités en termes d'amélioration des capacités de défense.

