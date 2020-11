Dole nomme Barbara Guerpillon au poste de chef de Dole Ventures





La nouvelle chef possède une solide expérience de travail acquise auprès d'Unilever, où elle établissait des liens entre les entrepreneurs et les entreprises émergentes pour créer une valeur commune

SINGAPOUR, 2 novembre 2020 /CNW/ - Dans ce qui constitue une première pour Dole Asia Holdings Pte. Ltd., Barbara Guerpillon a été nommée chef de Dole Ventures et sera responsables des entreprises de produits emballés et de produits frais. Basé à Singapour, le rôle stratégique mondial est conçu pour permettre une croissance rentable des affaires au moyen d'innovations des entreprises émergentes et de la création de réseaux d'entrepreneurs partout au monde. Le tout vise à soutenir la promesse de Dole et ses objectifs ambitieux en matière de nutrition, de durabilité et de création d'une valeur commune.

Selon Pier Luigi Sigismondi, président de Dole Packaged Foods, LLC, le talent et l'expérience de Mme Guerpillon stimuleront considérablement la volonté de Dole de transformer ses activités de sorte qu'elles concordent avec la promesse de Dole. « Nous nous sommes donné cinq ans pour atteindre nos objectifs ambitieux. Ceux-ci comprennent notamment le fait d'offrir une alimentation durable à un milliard de personnes, de ne gaspiller aucun fruit provenant de nos exploitations agricoles et d'éliminer le sucre raffiné de nos produits, d'atteindre la carboneutralité et de supprimer les emballages à base de combustibles fossiles. »

« Ces objectifs sont héroïques, mais nous croyons que chacun est possible, tant que nous ouvrons nos yeux, nos oreilles et nos portes aux gens qui ont des idées intelligentes et des innovations qui peuvent nous faire progresser rapidement. Barbara a un véritable talent pour faire passer de grandes idées et des entrepreneurs par une filière d'innovation disciplinée, et nous avons hâte qu'elle fasse partie de notre équipe à la tête de Ventures. »

Christian Wiegele, président de Dole Asia Fresh, a déclaré : « Il s'agit d'une importante nomination pour nos entreprises de produits emballés et des produits frais. Elle reflète notre ambition d'établir des partenariats avec des innovateurs et d'ouvrir la porte à des possibilités d'évolution immense, alors que nous trouvons d'importantes façons de continuer à faire de notre entreprise une force de bien. L'un des secteurs de capital de risque qui me passionne personnellement est l'agrotechnologie. Je crois qu'il peut considérablement contribuer à la réalisation de la promesse de Dole, que nous avons faite plus tôt cette année. »

« Barbara travaillera également en étroite collaboration avec Johann Albano, que nous avons récemment promu au poste de chef de l'innovation pour notre entreprise Asia Fresh. »

Mme Guerpillon apporte à Dole une solide expérience de travail, acquise auprès de la Unilever Foundry, qui a mis en relation l'innovation, l'entrepreneuriat et les technologies des entreprises pour accélérer l'innovation et mettre efficacement à l'essai de nouvelles technologies et innovations de produits. Au cours de son mandat, elle a réalisé 120 projets avec des entreprises émergentes, ce qui a donné lieu à 25 projets pilotes, dont neuf innovations de produits, trois innovations dans le domaine du commerce de détail et quatre projets pilotes de vente directe aux consommateurs.

Mme Guerpillon estime que Dole envoie le signal clair d'être ouverte à l'innovation grâce à son fonds d'investissement prévu Sunshine for All (Du soleil pour tous), un exemple de la volonté de Dole de travailler avec des innovateurs, des entreprises émergentes et des partenaires progressistes afin de réaliser la promesse de Dole.

« Notre message est simple. Nous croyons au pouvoir des partenariats et travaillons actuellement avec les entreprises émergentes pour tenir notre promesse. Je conviens que nos objectifs sont ambitieux, mais je n'ai jamais rencontré de dirigeants qui n'avaient pas d'ambition. Nous avons des décennies d'expérience en production alimentaire, en sciences de la nutrition, en emballage, en logistique de la chaîne d'approvisionnement et en transport rapide de biens de consommation. Ainsi, je crois que notre capacité de financer, de diriger et d'évaluer des projets pilotes sera très attrayante pour les nouvelles générations de penseurs intelligents. Nous voulons entendre à la fois les investisseurs et les entreprises émergentes du monde entier » a expliqué Mme Guerpillon.

À propos de la promesse de Dole

En juin 2020, Dole a annoncé la promesse de Dole, dont les trois piliers sont la nutrition, la durabilité et la création d'une valeur commune.

Une amélioration pour la population : Accès à une alimentation durable pour 1 milliard de personnes d'ici 2025, vers l'absence de sucre raffiné dans tous les produits Dole d'ici 2025.

Une amélioration pour la planète : Zéro gaspillage de fruits, des exploitations Dole jusqu'aux marchés d'ici 2025, carboneutralité au sein des activités de Dole d'ici 2030.

Une amélioration pour tous les intervenants : Dole continuera d'avoir une influence positive sur l'ensemble des agriculteurs, des communautés et des personnes qui travaillent pour Dole, grâce à son engagement envers l'égalité des chances, des salaires décents et un niveau sans cesse croissant de sécurité, d'alimentation et de bien-être. L'entreprise cherche également à promouvoir les droits de la personne dans le cadre de ses activités et au sein de ses chaînes d'approvisionnement en établissant une culture de transparence et de responsabilité. Dole vise également une augmentation de 50 % de la valeur de son entreprise d'ici 2025.

