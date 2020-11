Le gouvernement du Canada félicite le coordonnateur du Programme de formation itinérante de Wendake, récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau de 2020





OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Les membres et les organisations des Premières Nations dirigent les efforts pour faire en sorte que leurs communautés aient accès à une source fiable d'eau potable propre et salubre. Le travail acharné et le dévouement de ces personnes sont essentiels pour atteindre l'objectif d'une eau potable propre et salubre dans les communautés des Premières Nations.

Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a félicité aujourd'hui Éric Sioui, lauréat du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau cette année. Services aux Autochtones (SAC) a créé en mars 2018 le Prix national annuel du leadership des Premières Nations en matière d'eau afin de reconnaître les personnes ou les organisations des Premières Nations qui ont fait preuve de leadership et d'un dévouement exceptionnel pour l'avancement de l'eau potable propre et salubre dans les communautés des Premières Nations.

M. Sioui est un Huron-Wendat de Wendake, au Québec, et il est technicien en génie chimique et technicien des systèmes de traitement de l'eau. Ce prix lui est décerné en reconnaissance de son leadership et du savoir-faire qu'il a su transmettre à d'autres opérateurs de systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées des Premières Nations de partout au Québec dans le cadre du Programme de formation itinérante. Le Programme consiste en une équipe d'experts compétents qui se rendent dans les communautés des Premières Nations afin de former les personnes qui assurent le fonctionnement, la surveillance et l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.En sa qualité de formateur itinérant, M. Sioui aide également d'autres opérateurs des Premières Nations à obtenir et à conserver leur accréditation, en plus de fournir des conseils aux chefs et aux conseillers. Un soutien efficace aux opérateurs de systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, par le biais du Programme de formation itinérante, a aidé les Premières Nations du Québec à prévenir les avis concernant l'eau potable et à les traiter rapidement lorsqu'ils sont émis. Ainsi, il n'existe actuellement aucun avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans la province.

Parmi les contributions témoignant de son leadership en matière d'eau, M. Sioui a créé une page Web pour aider les opérateurs de systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à s'y retrouver dans le Programme de formation itinérante ainsi que des cours, et il a mis sur pied un programme centralisé de prêt de matériel, y compris une caméra d'inspection, un détecteur de fuites et d'autres éléments d'équipement connexes utilisés dans les systèmes d'alimentation en eau.

Citations

« Les opérateurs de systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées jouent un rôle essentiel pour faire en sorte que les communautés des Premières Nations aient accès à une source fiable d'eau potable salubre et propre. Ils travaillent de longues heures, souvent sans que cela soit vraiment souligné, pour veiller sur l'approvisionnement en eau de leur communauté. Le travail acharné et le dévouement de personnes comme Éric sont essentiels pour nous aider à atteindre l'objectif de doter les communautés des Premières Nations d'eau potable propre et salubre. Merci, Éric, et félicitations pour le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« C'est avec honneur et fierté que je reçois cette belle reconnaissance. Je la partage de tout coeur avec mon équipe de formateurs itinérants ainsi que tous les opérateurs d'usines de traitement des eaux des Premières Nations du Québec que nous formons et appuyons depuis déjà 20 ans. Depuis le début, nous avons travaillé fort et progressé énormément sur plusieurs aspects de notre travail. Par le fait même, une belle relation de confiance s'est installée au fil des années. Ensemble, nous avons partagé avec passion et respect nos connaissances et nos cultures. Nos actions concertées permettent d'assurer aujourd'hui la santé et la sécurité de la majorité de la population, d'améliorer la qualité de vie des communautés en plus de protéger l'environnement et les milieux de vie. Ce bel échange fait en sorte que tous en ressortent gagnants. »

Éric Sioui

Coordonnateur du programme de formation itinérante

Faits en bref

Le premier Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau a été remis à M me Lorraine Crane, chef de la Nation de Slate Falls, en Ontario , pour le leadership et le dévouement remarquables dont elle a fait preuve pour améliorer la situation de sa communauté sur le plan de l'eau potable.

Lorraine Crane, chef de la Nation de Slate Falls, en , pour le leadership et le dévouement remarquables dont elle a fait preuve pour améliorer la situation de sa communauté sur le plan de l'eau potable. Le lauréat du Prix national de leadership des Premières Nations en matière d'eau de 2019 était M. Deon Hassler , un ancien combattant des Premières Nations et ancien opérateur d'eau dans sa communauté natale de Carry the Kettle, en Saskatchewan .

, un ancien combattant des Premières Nations et ancien opérateur d'eau dans sa communauté natale de Carry the Kettle, en . Pour être admissibles, les candidats doivent être des personnes, des membres ou des dirigeants de communautés des Premières Nations, ou des organisations ou communautés des Premières Nations.

Les candidatures ont été examinées par un Comité consultatif des Premières Nations.

Le travail du lauréat est honoré par la création de bourses portant son nom visant à aider les opérateurs dans leur perfectionnement professionnel.

En 2018-2019, Services aux Autochtones Canada a investi 15,5 millions de dollars dans la formation, notamment dans le Programme de formation itinérante.

