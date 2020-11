WestJet accueille le début de l'essai de quarantaine en Alberta





Les passagers du vol 1511 en provenance de LAX sont les premiers à participer à un programme pilote novateur

CALGARY, AB, le 2 nov. 2020 /CNW/ - WestJet a accueilli aujourd'hui le vol WS1511 en provenance de l'aéroport de Los Angeles (LAX) à destination de l'aéroport international de Calgary (YYC) comme le premier de ses vols internationaux admissibles à participer au nouveau programme pilote de tests de dépistage du gouvernement de l'Alberta. Le programme met à l'essai un projet de réduction de la durée de la quarantaine en Alberta, tout en protégeant les Canadiens contre la COVID-19.

« Le début de cet essai unique est une première étape importante qui permettra d'assurer la tranquillité d'esprit chez ceux qui doivent se déplacer et qui sont préoccupés par les exigences de quarantaine rigoureuses et les restrictions en matière de tests, a déclaré Arved von zur Muehlen, chef des services commerciaux chez WestJet. Ce projet pilote reflète l'approche axée sur la santé et la science que WestJet et notre industrie recherchent. Nous encourageons nos clients à respecter toutes les lignes directrices en matière de santé en place dans le cadre de ce programme. »

Parmi les participants admissibles figurent les Canadiens et les résidents permanents arrivant d'un vol international sans escale à l'aéroport international de Calgary, qui resteront dans la province de l'Alberta pendant au moins 14 jours, ou les voyageurs exemptés qui y resteront pendant moins de 14 jours. Les voyageurs pourront participer au projet pilote de tests, s'ils sont jugés admissibles et s'ils y adhèrent au moment de passer les douanes. Le temps d'attente pour effectuer un test de dépistage peut varier selon le volume d'arrivées internationales. Pour les voyageurs admissibles, la quarantaine ne sera requise que jusqu'à ce qu'un résultat négatif soit obtenu, ce qui pourrait réduire la quarantaine de 14 jours à aussi peu que deux jours. Vous trouverez de plus amples renseignements ici : https://www.westjet.com/en-ca/travel-info/covid-testing

Calgary est le port d'attache et la plus importante plaque tournante de WestJet. À l'heure actuelle, WestJet est la seule compagnie aérienne canadienne à avoir réintroduit un réseau de marchés internationaux clés au départ de Calgary, dont Palm Springs, Phoenix, Los Angeles, Puerto Vallarta, Cancún et Cabo San Lucas. L'horaire des vols se trouve sur le site westjet.com.

Depuis le début de la pandémie, WestJet a mis en oeuvre plus de 20 mesures de santé et de sécurité supplémentaires pendant le voyage et continue de faire évoluer ses procédures de nettoyage pour répondre aux besoins des clients et des WestJetters. Au-delà de ce qui est déjà en place grâce au programme La sécurité avant tout, la compagnie aérienne ne ménage aucun effort pour mettre au jour de nouvelles mesures de sécurité. WestJet adopte une approche fondée sur les données et la science pour élaborer et évaluer des politiques et des pratiques opérationnelles et pour examiner les recherches et les recommandations les plus récentes d'experts internes et externes, provenant, entre autres, de l'Université de l'Alberta et de l'Université de la Colombie-Britannique. Depuis mars, la compagnie aérienne a transporté en toute sécurité plus d'un million d'invités sur plus de 25 000 vols.

À propos de WestJet

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez le blogue de WestJet à blog.westjet.com

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 au Canada (Bond Brand Loyalty)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Rewards Canada)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Communiqué envoyé le 2 novembre 2020 à 17:58 et diffusé par :